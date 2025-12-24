Los poemas del padre Galo, más presentes en Valdés: descubre dónde y a partir de cuándo

La poesía de Fernán-Coronas echará raíces, desde este viernes, en uno de los espacios naturales más singulares de Luarca. El Bosque-jardín de la Fonte Baxa incorporará de manera permanente fragmentos de la obra del Padre Galo en una propuesta cultural y paisajística que une literatura y naturaleza en un mismo recorrido, informa el concejal de Turismo, Ismael González.

El próximo viernes 26 de diciembre, a las 12.00 horas, se inaugurará la exposición al aire libre "Ente’l verdor. La naturaleza na obra de Fernán-Coronas", un paseo botánico que invita a recorrer el jardín leyendo poemas y textos del autor valdesano vinculados a las distintas especies vegetales que los inspiran. La iniciativa convierte el espacio verde en un libro abierto, donde cada parada ofrece una lectura asociada al entorno natural inmediato.

La muestra se articula a través de doce puntos distribuidos por el Bosque-Jardín. Para facilitar la visita, las personas que se acerquen a la Fonte Baxa recibirán un folleto con un mapa del recorrido y con información sobre la importancia de la botánica en la obra del poeta. La exposición nace con vocación de permanencia y aspira a consolidarse como un nuevo atractivo cultural y educativo del jardín.

La naturaleza en su obra

Galo Antonio Fernández, conocido literariamente como Fernán-Coronas y nacido en Cadavedo o Cadavéu (Valdés) en 1884, es una de las figuras más destacadas de la poesía asturiana. Investigador, traductor y políglota, su trayectoria vital, marcada por estancias en países como Francia o Italia, le otorgó una formación literaria excepcional para su tiempo, tal y como afirma uno de los vecinos más estudiosos de su obra, el pregonero de La Regalina, José Manuel Fernández. En su obra, la naturaleza ocupa un lugar central, con una presencia constante de elementos botánicos y descripciones sensibles del paisaje, ahora reinterpretadas en este itinerario poético.

El acto inaugural contará con la participación de representantes de las instituciones y entidades que han hecho posible el proyecto: la Fundación Valdés-Salas, la Universidad de Oviedo, el Ayuntamiento de Valdés, el Bosque-Jardín de la Fonte Baxa y la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte.