Belén renace en Navidad: así se representa el nacimiento de Jesús en esta pequeña localidad de Valdés

Hay un día del año que Belén, el pequeño pueblo de la parroquia de San Salvador de la Montaña, en Valdés, vive con una emoción especial. Es Navidad. "No hay que olvidar que el nombre de nuestro pueblo es muy importante en el mundo", dice con una sonrisa la poeta María Esther García.

Fue ella quien, en 2010, impulsó la recuperación de una tradición singular: representar el nacimiento de Jesús en la propia iglesia del pueblo y con los vecinos como protagonistas. Lo que entonces parecía "un poco loco" se ha convertido hoy en una cita consolidada del calendario navideño local.

Los Reyes Magos de Oriente hacen su entrada para adorar al Niño Jesús. / Ana M. Serrano

La organización corre a cargo de la asociación de vecinos, presidida por Johana Santiago, que estos días coordina ensayos, vestuario y novedades. En el local social, los participantes se prueban los trajes mientras ella va dando indicaciones.

"Se celebra el mismo día de Navidad, no necesariamente el domingo", explica. Este año, además, no hubo misa y se sumaron al acto las mujeres del taller de instrumentos tradicionales del Ayuntamiento de Valdés.

"La participación se mantiene, y eso para nosotros es fundamental", subraya Santiago. La ausencia del párroco, Emilio Menéndez, de baja laboral, no restó asistencia. A las 12.30 horas, la iglesia de Belén estaba llena. Fuera brillaba el sol, aunque el frío "apretaba". Dentro, familias enteras, muchas vestidas con el traje tradicional asturiano, daban sentido a la cita. "Es un momento para estar juntos antes de la comida de Navidad, y eso tiene mucho valor", resume la presidenta.

Unidad y tradición

Si hubo una protagonista indiscutible fue la más pequeña del reparto. El Niño Jesús tuvo este año nombre propio: Carla González, de cinco meses. Sus padres, Jorge González y Sandra Fernández, vecinos de Siñeriz, no escondían la emoción.

"Nos hacía mucha ilusión participar", confesaba él, destacando la importancia de mantenerse "unidos" y de cuidar las tradiciones para que sigan teniendo un lugar en la vida de la parroquia.

El grupo de mujeres que cantaron los villancicos, durante la recreación. / Ana M. Serrano

El pregón corrió a cargo de Noelia Barrero, que leyó un texto escrito en asturiano por María Esther García, inspirado en la obra de Silverio Cerra. En sus versos se relataba cómo el Niño Jesús había nacido en Belén de la Montaña, como llaman los valdesanos a este enclave:

"Nun paraba de llegar xente

hasta Belén de Valdés.

Chenóuse’l campu, el camín,

nun había aú se poner".

Mientras García y Barrero recitaban a pie de altar, fueron entrando en escena los protagonistas del belén viviente: primero los pastores, encarnados por niños de la parroquia; después, los Reyes Magos de Oriente. No faltaron el ángel ni el Rey Herodes, también presentes en el pregón.

Una hora de emoción

El acto, de alrededor de una hora, tuvo uno de sus momentos más aplaudidos en la intervención musical. Las mujeres del taller de instrumentos tradicionales interpretaron villancicos acompañadas por Antón Menéndez a la gaita y Pedro Martín al tambor, bajo la dirección de Any Menéndez. Cantaron cuatro piezas en solitario y una quinta junto al público, que se sumó con entusiasmo y largos aplausos.

Entre los asistentes estaba Ricardo Sánchez, de Oviedo, que por primera vez participaba como Rey Mago en el nacimiento viviente. Observaba con admiración la implicación del vecindario. "Esto ya se ve poco. Es todo un orgullo estar aquí". Una valoración que resume bien el espíritu de una Navidad que, en Belén de Valdés, sigue teniendo acento propio.