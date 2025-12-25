Este diminuto pueblo de Taramundi, con más turistas que vecinos, estrena accesos
El Principado acaba de invertir 80.738 euros en la construcción de un nueve puente sobre el río Turía, mejorando el único punto de entrada al núcleo.
El diminuto pueblo de As Veigas estrena accesos, dando cumplimiento a una vieja demanda de los vecinos. Aunque solo dos familias residen en la localidad, se trata de uno de los pueblos más turísticos y visitados del concejo. El Principado acaba de invertir 80.738 euros en la construcción de un nueve puente sobre el río Turía, mejorando el único punto de entrada al núcleo.
"Los trabajos se han centrado en la demolición de la estructura de madera y los estribos de piedra, que han sido sustituidos por un marco de hormigón. También se ha ampliado la plataforma existente para dotar a la infraestructura de aceras de pizarra natural y un carril de circulación de 3,5 metros", señala el Principado de esta obra que se ha rematado con barandillas de madera.
Esta actuación "se enmarca en el programa de obras cooperables que el Principado lleva a cabo en colaboración con los ayuntamientos, cuyo objetivo es la conservación de infraestructuras municipales en los concejos de menos de 20.000 habitantes".
