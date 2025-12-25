Hallan la primera cabaña de los pobladores de Luarca en la edad del hierro: el singular castro de Puntamuyeres

Los arqueólogos han encontrado los primeros restos de una cabaña en el castro de Puntamuyeres, situado al oeste de la villa de Luarca, un yacimiento que se comenzó a excavar en 2021. Se trata de un asentamiento de la II edad del hierro que sorprende a los investigadores por el carácter imponente de sus defensas que, en principio, no se correspondería con el tamaño de la población de albergaría, no más de medio centenar de personas, según las primeras estimaciones. Lo que se acaba de encontrar es un zócalo de piedra de una construcción de planta circular similar a las típicas cabañas castreñas.

Las excavaciones comenzaron en 2021 y siguieron en 2024, dirigidas por David González, arqueólogo del CSIC-INCIPIT, el Instituto de Ciencias del Patrimonio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Durante este mes de diciembre se acometió una tercera campaña de excavaciones, a la que se incorporó el equipo dirigido por Juan R. Muñiz. En coordinación con David González amplió el área de excavación. El resultado fue la identificación de una zona construida dentro del sector central de este castro pequeño y pegado a la costa.

Este yacimiento, ubicado al oeste de la villa de Luarca, junto a los conocidos Jardines de la Fonte Baxa, uno de los grandes atractivos turísticos de la villa. El asentamiento se produjo en un cabo defendido por cuatro fosos paralelos que protegen el emplazamiento por la parte sur. La construcción ahora localizada tiene una planta circular. Los arquólogos pudieron ver una parte del arco que la traza. Los cálculos apuntan a una planta total de 3.7 metros de diámetro. Es visible la cara interna del paramento, construida con una superposición de losas de pizarras y pequeños bloques cuarcíticos. Esta campaña ha permitido descubrir 34 centímetros de su alzado en el punto más alto. El equipo arqueológico confía en ampliar los sondeos en una siguiente campaña que permita ampliar el estudio de este espacio en planta y agotar la estratigrafía en el interior del recinto.

La tercera campaña de investigación en el castro luarqués ha sido financiada, con 10.000€, por el Ayuntamiento de Valdés y la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deportes del Principado de Asturias, con una de sus ayudas nominativas para la ampliación de la excavación en Puntamuyeres.