Tapia ya tiene presupuesto para 2026 con medio millón de euros para inversiones (sobre todo en calles y caminos)

El Pleno del Ayuntamiento de Tapia acaba de dar luz verde al presupuesto municipal para 2026. Crece un 8,33%, pues pasa de los 4.380.000 euros de 2025 a los 4.745.000 euros recién aprobados. El documento salió adelante por unanimidad del equipo de gobierno popular y del PSOE, en la oposición.

El Alcalde, Pedro Fernández, muestra su satisfacción con un documento que no solo aumenta en cifras globales, sino que crece en inversión. De hecho, la partida de inversiones asciende a 496.947 euros frente a los 215.000 euros presupuestados el año pasado. La principal actuación es la renovación de la Avenida del muelle, que supondrá un desembolso de 262.000 euros. Cabe precisar que estaba previsto realizar esta obra en este 2025 con cargo al remanente de tesorería, sin embargo, al tratarse de una actuación con un presupuesto elevado, el Gobierno local consideró más correcto asignarla en el presupuesto.

Antes del verano

Esta obra constituye una de las principales arterias de la villa y se renovará de manera integral desde el inicio, en el entorno del barrio del Cascayal, hasta el edificio conocido como Corral de la Pacheca, justo en la entrada al puerto. "La ejecutaremos en la primera mitad del año para que pueda estar lista antes del verano", señala el primer edil.

En el listado de actuaciones también figura un montante de 45.000 euros para renovar el pavimento de un tramo de la calle Maleguas, en el tramo que da acceso al supermercado Día, así como parte de los viales del barrio de San Blas, en concreto en el entorno del parque.

Asimismo, figuran 47.500 euros para reparar caminos en La Paloma (Mántaras) y otro tanto para actuar en caminos de La Penela, en Serantes. Se han asignado 12.000 euros para el mantenimiento y mejora de las dependencias interiores de la antigua casa de cultura Juan de Mairena y un montante idéntico para mejorar parques infantiles del concejo. También figura una partida de 38.497 euros para la defensa contra incendios y partidas menores para adquirir un piano para la escuela de música o máquinas para el polideportivo de la villa.

Viales rurales

"Además de estas obras que figuran asignadas en el presupuesto, haremos pequeñas actuaciones en viales de todo el concejo, si bien, al tratarse de partidas menores van con cargo a gasto corriente. Actuaremos en la vía que va de Represas a Salave, también en la zona de Viacoba, La Ventosa y Ol", señala el Alcalde, que responde así a la queja expresada por el PSOE en el Pleno señalando que la inversión presupuestada para la zona urbana es mayor que para la rural.

Pedro Fernández apunta además que en el crecimiento presupuestario de 2026 tiene mucho que decir la decisión de vender diferentes parcelas municipales, entre ellas una en La Reburdia y otra en el polígono de El Cortaficio. Asimismo, confía en que este 2025 se pueda cerrar con un superávit similar al de 2024, que se cifró en 245.000 euros. En este sentido, el montante servirá para acometer nuevas inversiones a lo largo del año.