Apadrina una figura: la original campaña de la parroquia de Vegadeo para recuperar su histórico belén

La parroquia de Vegadeo se ha propuesto el reto de recuperar su histórico belén, un conjunto adquirido en los años treinta del pasado siglo y que originalmente estuvo compuesto por más de sesenta figuras. Aunque muchas han desaparecido, se conservan un buen puñado de piezas procedentes de Olot y con noventa y tres años de historia. El objetivo es restaurarlas todas y, para ello, se pide la colaboración vecinal con una singular campaña que plantea a los veigueños que "apadrinen" alguna de estas figuras.

El promotor de la iniciativa es el párroco de Vegadeo, Víctor Cedrón, que ha encontrado un gran aliado en el belenista veigueño Eduardo Cotarelo. Aunque veterinario de profesión, desde niño siempre le ilusionó el montaje del nacimiento y rescató esa pasión hace ocho años no solo montando, sino empezando a modelar sus propias figuras. "Me considero autodidacta, soy poco ortodoxo en el proceso, pero resultón en el aspecto final", cuenta Cotarelo, que también se ocupa de la escenografía. Suya es la propuesta que se exhibe esta Navidad en la iglesia veigueña y también es el autor de las figuras que conforman el misterio y que se estrenan este año.

Detalle de las figuras restauradas. / T. Cascudo

Reyes como nuevos

Sin embargo, la parte más especial de su colaboración ha sido el rescate de las figuras que conforman la cabalgata: los tres Reyes Magos y sus respectivos pajes. A muchas les faltaban partes del cuerpo, desde brazos y narices, y tenían diferentes daños. Sin embargo, tras el paso por las manos de Cotarelo, se han transformado y la gente lo felicita por el resultado. "Lo que hice fue limpiarlas, remodelar las faltas y volver a policromar", apunta, al tiempo que explica el sentido y la coherencia que ha querido dar al nacimiento exhibido en la parroquia. Planteó al cura hacer un nuevo misterio, porque las figuras de San José y María eran excesivamente grandes y no encajaban con el tamaño de los Reyes.

"Lo que se hace es jugar con la perspectiva, de ahí que las figuras de los Reyes vayan en primer término y al fondo, el misterio, de menor tamaño", señala sobre su propuesta elaborada con materiales de construcción como espuma de poliuretano para construir rocas o porexpán para las viviendas de la pequeña Jerusalén veigueña. "Los materiales son baratos, pero lleva tiempo y encima yo lo hago en mis ratos libres", cuenta Cotarelo, que agradece la "libertad absoluta" que le dio el párroco para diseñar el belén de Vegadeo, su principal proyecto como belenista.

Eduardo Cotarelo coloca una de las figuras. / T. Cascudo

50 euros por figura

El proyecto de restauración se planteó el año pasado y este 2025 se ejecutó la primera parte. El reto para 2026 es montar la escena de la anunciación a los pastores y para ello hay que restaurar las piezas de este "conjunto imprescindible" del belén. La parroquia plantea a los vecinos interesados en colaborar la aportación de 50 euros por figura. De momento la propuesta está gustando y ya hay ocho piezas con padrino. Su nombre figurará por debajo de la figura una vez esté lista.

Cuenta Cotarelo que él aporta su trabajo de manera altruista y que el importe de 50 euros es simbólico, para costear los materiales. "La verdad es que no contaba con esta respuesta de la gente", señala el veigueño, que confía en que se puedan rescatar en torno a 30 o 40 piezas en total. "En la medida en que recibamos aportaciones, en esa medida crecerá el belén, pero de momento la respuesta está siendo muy buena", señala el párroco, que también confía en que con los años se pueda mejorar la iluminación del nacimiento.

Cotarelo muestra algunas de las piezas dañadas y pendientes de restaurar. / T. Cascudo

Aunque las figuras más antiguas son del año 1932, otras llegaron después. El párroco descubrió su procedencia en la documentación antigua del templo. Se sabe que las piezas se fabricaron en Olot, si bien se adquirieron en un comercio de Orense. En su día también hubo figuras articuladas, si bien de estas no conservan ninguna. De las figuras conservadas, algunas fueron objeto de restauración entre 2017 y 2024 y ahora se pone en marcha el proyecto más ambicioso para que el belén de Vegadeo recupere todo su esplendor.