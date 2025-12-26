Medio millón de euros para dragar 23.000 metros cúbicos de sedimentos del puerto de Figueras

El Principado se prepara para acometer un ambicioso dragado en el puerto de Figueras, en el concejo Castropol, una actuación que afectará tanto a la dársena pesquera como a la deportiva. En concreto, la actuación acaba de licitarse en 484.750 euros y un plazo de ejecución de quince meses.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias señala que esta obra permitirá que "el canal de entrada y las dársenas alcancen calados óptimos tanto para embarcaciones pesqueras como de recreo". Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el día 14 de enero.

Desmontaje pantalán

Según los cálculos de Movilidad, se actuará "en una superficie de más de 21.700 metros cuadrados para retirar más de 23.000 metros cúbicos de sedimentos, de forma que se optimizará la navegabilidad tanto en el canal de entrada como en las dársenas". El operativo no estará exento de dificultad, ya que obligará a desmontar el pantalán atenuador de oleaje del puerto, que "una vez concluidos los trabajos volverá a montarse".

Señala el Principado que esta actuación forma parte del programa de conservación y mantenimiento que el Principado lleva a cabo en los 24 puertos de titularidad autonómica, que "cuenta con una dotación de 8,46 millones en los presupuestos para 2026".

En Figueras sigue sin avances el polémico proyecto para unificar las dos dársenas y construir un dique exterior permanente que dé protección al puerto.