La poesía del Padre Galo guía en la Fonte Baxa: la iniciativa cultural para redescubrir la obra más natural del autor valdesano

La escritora gijonesa Iris Díaz Trancho tuvo una "idea pequeñina" que fue abrazada por entidades grandes como el Ayuntamiento de Valdés, el Principado y la Fundación Valdés-Salas. De esa idea y ese abrazo surgió el paseo botánico "Ente'l verdor. La naturaleza na obra de Fernán Coronas", una propuesta cultural que permite una mirada diferente al Bosque-Jardín de la Fonte Baxa a través de la poesía del Padre Galo (Cadavedo, 1884 - Villar, 1939).

"Unimos lo mejor de Valdés: Luarca, la ciencia y la Fonte Baxa con Cadavedo, la literatura asturiana y Padre Galo", señaló el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, en la inauguración de la muestra. Desde este viernes, doce pequeños carteles con poesías de Fernán permiten ver con otros ojos el Bosque-Jardín, una de las apuestas culturales del Gobierno valdesano.

"Autor referencial"

Al acto inaugural también asistió la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, que calificó al Padre Galo como "uno de los autores referenciales para la literatura asturiana", destacando no solo por su ingente obra, sino por ser "un adelantado a su tiempo que abrió nuestra literatura a la influencia de literaturas diversas como la oriental, siendo un pionero en las traducciones".

Aplaudió Gutiérrez el trabajo que Valdés realiza por poner en valor la obra y reivindicar la figura de Fernán Coronas y considera un acierto esta nueva lectura. "Este jardín maravilloso que la Corporación ganó para la ciudadanía y que es una visita obligada va a tener ahora incorporada esa mirada y esa sensibilidad que tuvo Fernán Coronas por la botánica", apuntó la titular de Cultura.

Detalle de uno de los carteles. / T. C.

"Es una relación de doble dirección. Por un lado, se trata de atraer al jardín a personas interesadas en la literatura asturiana y, por otro, que quien vaya a ver el jardín sin expectativas literarias conozca esta figura con una obra literaria inmensa y del que nos queda mucho por saber", apunta Díaz Trancho, que ejerció de coordinadora del proyecto.

Abunda Díaz Trancho, reciente ganadora del Premio Máximo Fuertes Acevedo de ensayo, en el hecho de que el paseo botánico surgió a partir de un trabajo personal de investigación que exploraba la relación entre la botánica y la literatura. "Ahí me reencontré con la obra del Padre Galo y vi que es un autor donde la botánica está especialmente presente y me surgieron varias ideas para sacarle partido", señala la escritora.

Digitalización

La Fundación Valdés-Salas, volcada desde 2021 en el proyecto para recuperar y digitalizar el ingente archivo de Fernán-Coronas, jugó un papel clave en la confección de este paseo literario. "Sin la ayuda del profesor Xulio Viejo, que dirige la investigación, este paseo no sería posible", apunta Díaz Trancho, que también agradece la ayuda del guía del Bosque-Jardín, Nike García. Él contribuyó a cruzar la información entre la poesía del Padre Galo y las especies presentes en el Bosque-Jardín. En el acto estuvo presente el catedrático Leopoldo Tolivar, que próximamente accederá a la presidencia de la Fundación Valdés-Salas.

"Lo guapo es que tú tienes un cartelín colocado delante de un roble centenario y lo puedes contemplar mientras lees el poema de Fernán sobre este árbol", añade. Hay referencias a todo tipo de especies, desde árboles a arbustos o flores silvestres como las violetas, que no siempre se pueden ver. "Esto también es interesante, porque dependiendo de la época habrá momentos en los que se verán con más plenitud", apunta Díaz Trancho.

El paseo botánico dispondrá además de un folleto propio con un mapa para que nadie se pierda ninguna de las doce paradas literarias. Además, añaden, es tanta la obra del Padre Galo que si la idea tiene éxito se podría ampliar en un futuro con nuevas paradas literarias.