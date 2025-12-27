El Ayuntamiento de Coaña adjudica una plaza a la líder del PP de Valdés y los socialistas locales piden explicaciones

El Ayuntamiento de Coaña ha adjudicado la plaza de coordinadora de proyectos sociocomunitarios a la líder del PP de Valdés, María Bueno. Los socialistas coañeses piden explicaciones sobre este concurso a la alcaldesa popular, Rosana González: "Bajo nuestro punto de vista, se deberían haber extremado las medidas, por higiene democrática, de todo este proceso que acaba con la designación de una persona que forma parte de la estructura del Partido Popular, para una plaza en un Ayuntamiento gobernado por el propio partido".

Por su parte, la alcaldesa responde que los tribunales que seleccionan al personal están integrados por funcionarios y sindicatos y que "los políticos no tenemos nada que decir". Además, añade que a este concurso optaron tan solo dos personas, la valdesana y otra mujer, hermana de uno de los concejales del PSOE local. Y añade: "En la actualidad para ese mismo puesto está contratada una técnico que ha sido concejala del PSOE en Tapia. ¿Cuál es el problema?".

A juicio de los socialistas esta contratación es "sorprendente" y consideran que "puede dar lugar a interpretaciones que no son deseadas para una administración pública" Y concluyen: "cabe preguntarse cuál sería la reacción del PP si esto sucediese en un Ayuntamiento gobernado por el PSOE". Por todo ello, exigen al Gobierno local que informe a los ciudadanos de todos los detalles del procedimiento.