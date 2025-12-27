Vegadeo premia el "trabajo silencioso, pero que deja huella" de los veigueños Armando Sixto, Amable Pérez y Servanda Amor

Los veigueños Armando Sixto, Amable Pérez y Servanda Amor recibieron este sábado el título de "Ciudadano Distinguido del Concejo de Vegadeo" en agradecimiento a su "trayectoria y su compromiso solidario", a un "trabajo silencioso que no busca el aplauso, pero que deja huella". Son palabras del Alcalde de Vegadeo, César Álvarez, que se mostró convencido de que la entrega ciudadana por el bien común "merece siempre ser reconocida". En este sentido, animó a los veigueños a presentar nuevas propuestas a este galardón que nació en 2008.

El constructor Casimiro Murias, ya fallecido, fue el primero en recibir esta distinción que figura en la Ordenanza de honores del municipio. El segundo distinguido fue, en 2019, el veterinario Víctor Loché, que ayer asistió al acto junto al recién nombrado hijo adoptivo de Vegadeo, el docente Luis Felipe Fernández.

La Asociación de Jubilados y Pensionistas Suarón propuso el reconocimiento para Amable Pérez, de 80 años, y para Servanda Amor (83 años), por su papel en la directiva de esta entidad con más de cuatro décadas de historia. Por su parte, a Armando Sixto, de 85 años, le propuso la Comisión de Fiestas de Vegadeo por su vinculación con los festejos del pueblo. El Pleno aprobó la distinción concedida este sábado y a los tres se les agradece "su compromiso, dedicación y aportación continuada a la vida social, cultural y comunitaria" del municipio.

Público asistente, aplaudiendo al final del acto. / T. Cascudo

Compromiso y entrega

En nombre de la asociación de mayores intervino Julio Rodríguez quien expresó el orgullo del colectivo por este reconocimiento. No en vano, Servanda Amor formó parte de la directiva del colectivo desde su origen y Amable fue su último presidente. Ambos dejaron sus cargos este año. "Es un reconocimiento sincero a dos trayectorias marcadas por la entrega, la responsabilidad y el compromiso con los demás", señaló Rodríguez, quien dijo que se trata de aplaudir a quienes "construyen con unidad desde el día a día".

Por su parte, en nombre de la Comisión de Fiestas de Vegadeo, intervino su presidente, Daniel Álvarez. El colectivo agradeció a Sixto, encargado durante años de la gestión de los grupos de música, no solo su "trabajo y responsabilidad, sino también ilusión, constancia y amor por nuestro concejo y sus tradiciones". En este sentido, Álvarez dejó claro que cuando la actual comisión cogió el testigo, Sixto siguió colaborando en todo "demostrando que el verdadero compromiso nace del corazón y no de los cargos". Y añadió: "Tu experiencia, tu disposición siempre positiva y tu voluntad de ayudar han sido y siguen siendo un apoyo fundamental. Personas como tú hacen posible que nuestros festejos sigan adelante, crezcan y se mantengan vivos año tras año".

Tras recibir los atributos del reconocimiento (un pin de plata y un diploma) de manos de los portavoces municipales, Servanda prefirió no intervenir, mientras que Sixto dio las gracias muy emocionado. Más hablador se mostró Amable que agradeció la distinción y se mostró dispuesto a seguir arrimando el hombro: "Esperemos tener salud para seguir ayudando en todo lo que se pueda". El acto, ante un abarrotado salón de plenos, se cerró con el "Asturias, patria querida" a ritmo de acordeón.