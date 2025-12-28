Emotivo homenaje a Raúl Villanueva, un histórico del fútbol veigueño: "Todos conocen su ingente labor"
Los veteranos agradecieron el trabajo de este veigueño que en dos etapas lideró el club veigueño
La Asociación de Veteranos del Fútbol de Vegadeo organizó este sábado un emotivo homenaje a Raúl Villanueva, un histórico del fútbol local y una de las personas que más cuidó a la cantera. Este policía jubilado estuvo en dos ocasiones al frente del club y todos agradecen su entrega y trabajo.
"Trabajó toda la vida para el club de su pueblo y hay que reconocerlo. Muchos chavales pudieron jugar porque él iba a recoger a los nenos por las casas y eso tiene mucho valor, hizo mucho por la cantera", señala el presidente del colectivo organizador, Héctor Díaz. La jornada comenzó con un partido homenaje en el campo del Soutón en el que se enfrentaron los veteranos locales contra los del Alfoz (Lugo). A continuación, hubo una comida en el restaurante Peñamar de Castropol, en la que asistieron exfutbolistas, familiares, el actual presidente del club, Sabino López, y los alcaldes de Castropol y Vegadeo, Francisco Javier Vinjoy y César Álvarez, respectivamente.
Grandes logros
En el acto se glosó la trayectoria de Villanueva, que nació en Meredo hace 84 años. Fue en 1966 cuando se trasladó a la capital veigueña y en 1976 se hizo cargo de la presidencia, cargo que ostentó durante cinco años consecutivos. "Al año de hacerse cargo de la presidencia se consigue que el equipo sea campeón de liga. Al siguiente, asciende a Primera regional y en la temporada 80/81 el equipo alcanza la categoría más elevada de su historia, la Primera preferente", señalaron ayer. Además, durante esta primera etapa se construyó la actual tribuna del campo. La segunda etapa como presidente comenzó en 1987 y también fueron numerosos los logros.
"El nombre de Raúl está y estará inexorablemente asociado al fútbol. Nadie habla, ni hablará de fútbol en Vegadeo sin que él esté presente. Todo vosotros conocéis la ingente labor que durante tantos años ha realizado y que aún a día de hoy sigue preocupándose por el buen devenir del Club. El interés que tenía por encontrar jugadores en los más recónditos lugares, su trabajo y obsesión por el estado del campo, su azote siempre educado hacia los colegiados, su defensa de los jugadores en cualquier circunstancia, hacen de Raúl la ecuación perfecta que define a un apasionado del fútbol", señalaron los veteranos en el acto.
