La remera Laura Villabrille se convierte en la primera mujer al frente del Club de Mar de Castropol

La tapiega Laura Villabrille termina el 2025 convertida en la primera mujer en la presidencia del Club de Mar de Castropol, una entidad con 76 años de historia. “Es increíble que en tantos años ninguna mujer haya cogido el mando. Siempre estuvimos presentes en el club, pero no visibles”, señala esta trabajadora social de 25 años que recuerda que fue una tripulación femenina la que consiguió el primer trofeo de este club tan arraigado en el concejo.

Cuenta Villabrille que la directiva le planteó coger el testigo de Fernando González, el anterior presidente. No se lo pensó dos veces y aceptó el reto de capitanear un club que goza de buena salud. No en vano, cuenta con 400 socios y alrededor de setenta remeros de diferentes concejos entre Navia y Vivero (Lugo). Casi la mitad son mujeres.

Continuidad

“La idea es dar continuidad a lo que tenemos y seguir yendo a todas las competiciones, que supone un reto porque son bastantes a lo largo del año y bastante lejos”, señala Villabrille, que defiende la importancia de sumar remeros y lograr también que más mujeres se unan. Precisamente Villabrille, la décima presidenta de la entidad, es una de las integrantes de la trainera femenina del club, la única de Asturias. De hecho, el Club de Mar de Castropol tiene las dos únicas traineras que actualmente compiten en Asturias. Esta escasez motiva que se vean obligados a competir en ligas de otras comunidades como Galicia.

La joven explica que el 2025 les dio otra alegría y es haber ganado el premio Supera de Iberdrola en la categoría Impulso Rural. Esta distinción, dotada con 50.000 euros, reconoce la labor de “impulsar la trainera femenina y fomentar el remo tradicional entre mujeres”. Este montante económico se va a dedicar a la renovación de tres botes y al arreglo de la trainera femenina. “Y lo que sobre para los viajes de las competiciones”, explica.

La trainera castropolense compitiendo en la Ría del Eo. / LGT

Única trainera femenina

Cuenta Villabrille que la embarcación femenina, que compite en la liga gallega, se formó en 2021 y cuenta con alrededor de 18 integrantes, si bien son 14 las que reman en cada prueba. Se entrenan con Tino Fernández y son un equipo variado, pero muy unido.

“Somos mujeres de entre 15 y 52 años, cada una aporta cosas diferentes, pero estamos contentas y nos llevamos bien”, señala la presidenta y también remera de la entidad. Entrenan cuatro días a la semana en gimnasio y sábados y domingos se juntan para salir al agua y no perdonan pese a las gélidas temperaturas de algunas jornadas en la ría del Eo.

Con 12 años

Villabrille comenzó a remar con 12 años. Procede de una familia con tradición remera. De hecho, su primo es el tapiego Enrique López, que fue remero olímpico. Sin embargo, en su familia no la animaban demasiado y preferían que optara por otros deportes. Ella insistió y se enganchó. Solo lo dejó el año de la pandemia y, pese a marcharse a estudiar fuera, siguió entrenando.

Cuenta la joven que en Castropol no solo hay cantera, sino también mucha afición por el remo, un deporte muy arraigado en la historia local. “Se nota mucho que hay una tradición muy viva, cuando competimos aquí destaca el ambiente”, señala Villabrille, que anima a probar un deporte que engancha.