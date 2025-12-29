Rescatan a una mujer tras caer cuatro metros por un acceso a una escondida playa de Cudillero

La tranquilidad del mediodía se quebró este lunes en el acceso a la playa de Puertochico de Cudillero, donde una mujer sufrió una caída de unos cuatro metros en una zona de difícil acceso. Eran las 13:10 horas cuando el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso y activó un operativo que, durante casi dos horas, mantuvo en vilo a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Asturias con base en el parque de Pravia. También se movilizó el helicóptero medicalizado del Grupo de Rescate ante la posibilidad de una evacuación aérea. Finalmente, esa intervención no fue necesaria: los bomberos lograron acceder por tierra hasta la mujer, estabilizarla y extraerla del punto de la caída, una maniobra delicada por la orografía del entorno.

Una vez a salvo, la herida fue atendida por la UVI Móvil de Avilés, activada por el SAMU, que procedió a su evacuación al Hospital San Agustín para una valoración más exhaustiva. La sala del 112 Asturias informó igualmente a la Guardia Civil del suceso, conforme al protocolo.

La intervención concluyó a las 15:06 horas.