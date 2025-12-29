Detectados dos casos de gripe aviar en aves silvestres en Luarca: el Ayuntamiento prohíbe el acceso a las márgenes del río Negro

Las autoridades sanitarias han confirmado la presencia de dos casos positivos de gripe aviar en aves silvestres en el concejo de Valdés, detectados en ejemplares de ánade (pato) en el río Negro a su paso por Luarca, según ha publicado el Ayuntamiento de Valdés en un bando extraordinario firmado por el alcalde, Óscar Pérez. Por esta razón, las rampas de acceso al estuario quedarán cerradas.

El bando municipal establece, entre otras directrices, que se deberá evitar el contacto con aves muertas o enfermas y que está terminantemente prohibido manipular cualquier ave muerta o con síntomas de enfermedad, de forma que únicamente el personal especializado pueda hacerse cargo de estos animales. Asimismo y como medida excepcional, se ha prohibido el acceso a las márgenes del río Negro dentro del casco urbano de Luarca como medida preventiva.

Tercer foco en Asturias

Este sería el tercer foco de gripe aviar detectado recientemente en la región, tras el hallazgo de un ave infectada en Ribadesella en agosto, y otro positivo registrado en una oca muerta en el parque Isabel La Católica de Gijón.

Las autoridades sanitarias recomiendan a la población llamar inmediatamente al 112 si se encuentran aves muertas en espacios públicos o privados, como medida de seguridad y para facilitar la vigilancia epidemiológica.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado recientemente el confinamiento obligatorio de todas las aves de corral criadas al aire libre en España, con el objetivo de reducir la transmisión del virus entre aves domésticas y silvestres. Estas medidas afectan tanto a granjas comerciales como a explotaciones ecológicas y aves de autoconsumo.

Hasta ahora, no se ha registrado transmisión significativa a humanos en España.