Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Tallerón GijónGordo de VillamanínLío presupuestos AsturiasBajas emisiones OviedoOviedo Capital Europea de la Cultura
instagramlinkedin

Detectados dos casos de gripe aviar en aves silvestres en Luarca: el Ayuntamiento prohíbe el acceso a las márgenes del río Negro

Se trata del tercer foco reciente registrado en la región, tras lo ocurrido en Ribadesella y en el parque Isabel la Católica de Gijón

Un pato en la calle, en Luarca, durante un temporal de lluvias.

Un pato en la calle, en Luarca, durante un temporal de lluvias. / Ana M. Serrano / ANA SERRANO

Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Luarca (Valdés)

Las autoridades sanitarias han confirmado la presencia de dos casos positivos de gripe aviar en aves silvestres en el concejo de Valdés, detectados en ejemplares de ánade (pato) en el río Negro a su paso por Luarca, según ha publicado el Ayuntamiento de Valdés en un bando extraordinario firmado por el alcalde, Óscar Pérez. Por esta razón, las rampas de acceso al estuario quedarán cerradas.

El bando municipal establece, entre otras directrices, que se deberá evitar el contacto con aves muertas o enfermas y que está terminantemente prohibido manipular cualquier ave muerta o con síntomas de enfermedad, de forma que únicamente el personal especializado pueda hacerse cargo de estos animales. Asimismo y como medida excepcional, se ha prohibido el acceso a las márgenes del río Negro dentro del casco urbano de Luarca como medida preventiva.

Tercer foco en Asturias

Este sería el tercer foco de gripe aviar detectado recientemente en la región, tras el hallazgo de un ave infectada en Ribadesella en agosto, y otro positivo registrado en una oca muerta en el parque Isabel La Católica de Gijón.

Las autoridades sanitarias recomiendan a la población llamar inmediatamente al 112 si se encuentran aves muertas en espacios públicos o privados, como medida de seguridad y para facilitar la vigilancia epidemiológica.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado recientemente el confinamiento obligatorio de todas las aves de corral criadas al aire libre en España, con el objetivo de reducir la transmisión del virus entre aves domésticas y silvestres. Estas medidas afectan tanto a granjas comerciales como a explotaciones ecológicas y aves de autoconsumo.

Hasta ahora, no se ha registrado transmisión significativa a humanos en España.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
  2. Colas en Lidl para hacerse con las zapatillas deportivas más baratas del mercado: disponible en todas las tallas por menos de 10 euros
  3. ¿A qué se va a dedicar la antigua comisaría de la Policía Local de Gijón? La Alcaldesa tiene una clara apuesta porque 'cada día se necesita más espacio
  4. Los coches sin etiqueta ambiental también podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (con condiciones)
  5. Vecinos de La Corredoria denuncian la saturación “insostenible” de una de las líneas de transporte urbano del barrio
  6. Otro 'mayorín' en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
  7. El mensaje de un conocido dramaturgo asturiano afectado por el escándalo del Gordo de Villamanín: 'Son doce hombres por los que hay que tener piedad
  8. El Oviedo cierra la llegada del delantero uruguayo Thiago Borbas, que llega desde Brasil

Atletismo en estado puro en Lugones

El comercio ha sido el sector económico más castigado en Asturias en el último lustro, con pérdidas de más de un 15% de sus empresas

El comercio ha sido el sector económico más castigado en Asturias en el último lustro, con pérdidas de más de un 15% de sus empresas

Siete carrozas, un séquito de 220 personas y una recogida de chupetes: así será la cabalgata de Pola de Siero, que comienza a las 19.00 horas

Siete carrozas, un séquito de 220 personas y una recogida de chupetes: así será la cabalgata de Pola de Siero, que comienza a las 19.00 horas

Natalia, ex concursante de la primera edición de "Operación Triunfo", busca el matrimonio en Covadonga

Natalia, ex concursante de la primera edición de "Operación Triunfo", busca el matrimonio en Covadonga

La AN avala el cambio de denominación de un regimiento de 'Bandera Comandante Franco' a 'Bandera de España'

La AN avala el cambio de denominación de un regimiento de 'Bandera Comandante Franco' a 'Bandera de España'
Tracking Pixel Contents