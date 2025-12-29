Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Éxito de público en la doble presentación literaria de Lauren García en Pola de Allande

Ignacio Llope, Lauren García y Mariví López durante la presentación.

T. Cascudo

Pola de Allande (Allande)

El escritor Lauren García (Oviedo, 1977) llenó la casa de cultura de Pola de Allande hace unos días durante la presentación de sus dos últimos trabajos literarios. Se trata del poemario "Un exilio voluntario" (Difácil) y el libro "Ceniceros sucios" (Trabe) que recopila algunas de sus entrevistas a escritores que, como colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, más le han tocado.

La presentación, muy concurrida, contó con la intervención del poeta y ensayista Ignacio Llope y la Alcaldesa de Allande, Mariví López.

