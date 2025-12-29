Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inversión de 114.941 euros en el tramo de carretera comprendido entre el polideportivo de Luarca y la entrada a la villa

Las obras en la AS-219 mejorarán el firme, el drenaje y la señalización para reforzar la seguridad vial en Valdés

Luarca (Valdés)

El Principado ha adjudicado por 114.941 euros las obras de reforma de la travesía de Luarca, una actuación que busca mejorar de forma notable la seguridad vial en este tramo mediante la renovación integral del firme, el sistema de drenaje y la señalización. Los trabajos, que ejecutará la empresa Pavitek, cuentan con un plazo de ejecución de dos meses.

La intervención se desarrollará a lo largo de algo más de 1,2 kilómetros de la carretera AS-219, que comunica con Pola de Allande, entre las instalaciones del polideportivo municipal y la entrada a la capital valdesana. En este tramo se procederá a la reparación de desperfectos y baches, la extensión de una nueva capa de aglomerado y la sustitución completa de la señalización vertical y horizontal.

Antes de iniciar la fase principal de las obras, se llevará a cabo una limpieza general de la vía, que incluirá la revisión de la señalización existente, la mejora del drenaje longitudinal y transversal, el desbroce de taludes y el reperfilado de cunetas, con el fin de garantizar una correcta ejecución de la actuación, informa el Principado.

