Inversión de 114.941 euros en el tramo de carretera comprendido entre el polideportivo de Luarca y la entrada a la villa
Las obras en la AS-219 mejorarán el firme, el drenaje y la señalización para reforzar la seguridad vial en Valdés
El Principado ha adjudicado por 114.941 euros las obras de reforma de la travesía de Luarca, una actuación que busca mejorar de forma notable la seguridad vial en este tramo mediante la renovación integral del firme, el sistema de drenaje y la señalización. Los trabajos, que ejecutará la empresa Pavitek, cuentan con un plazo de ejecución de dos meses.
La intervención se desarrollará a lo largo de algo más de 1,2 kilómetros de la carretera AS-219, que comunica con Pola de Allande, entre las instalaciones del polideportivo municipal y la entrada a la capital valdesana. En este tramo se procederá a la reparación de desperfectos y baches, la extensión de una nueva capa de aglomerado y la sustitución completa de la señalización vertical y horizontal.
Antes de iniciar la fase principal de las obras, se llevará a cabo una limpieza general de la vía, que incluirá la revisión de la señalización existente, la mejora del drenaje longitudinal y transversal, el desbroce de taludes y el reperfilado de cunetas, con el fin de garantizar una correcta ejecución de la actuación, informa el Principado.
- El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
- Colas en Lidl para hacerse con las zapatillas deportivas más baratas del mercado: disponible en todas las tallas por menos de 10 euros
- ¿A qué se va a dedicar la antigua comisaría de la Policía Local de Gijón? La Alcaldesa tiene una clara apuesta porque 'cada día se necesita más espacio
- Los coches sin etiqueta ambiental también podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (con condiciones)
- Vecinos de La Corredoria denuncian la saturación “insostenible” de una de las líneas de transporte urbano del barrio
- El mensaje de un conocido dramaturgo asturiano afectado por el escándalo del Gordo de Villamanín: 'Son doce hombres por los que hay que tener piedad
- Otro 'mayorín' en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
- El Oviedo cierra la llegada del delantero uruguayo Thiago Borbas, que llega desde Brasil