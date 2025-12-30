Valdés aprueba unos presupuestos de 14,1 millones para 2026, con un millón más que en 2025, y fuerte impulso a la inversión

El Pleno del Ayuntamiento de Valdés aprobó este lunes el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que asciende a 14.176.478,21 euros, con el voto favorable de la mayoría socialista. Las cuentas suponen un incremento cercano al millón de euros respecto a 2025 y consolidan, según el alcalde, Óscar Pérez, una "herramienta para seguir mejorando los servicios y afrontar proyectos estratégicos para el futuro del concejo".

El regidor explicó que el crecimiento del presupuesto se apoya en dos factores positivos de la contabilidad municipal. Por un lado, el aumento de la recaudación vinculada a las licencias de obra, que en los últimos tiempos han registrado un incremento notable.

Según Pérez, este fenómeno tiene un efecto inmediato a través del impuesto de construcciones, "pero también a medio y largo plazo, ya que las nuevas edificaciones pasarán a tributar por el IBI". Por otro lado, destacó la mejora de los ingresos procedentes de la Administración General del Estado, que está dotando mejor a las corporaciones locales.

Uno de los capítulos más relevantes es el de inversiones reales, que alcanza 1.026.936,42 euros, unos 100.000 euros más que en el presupuesto anterior. A esta cifra habrá que añadir, ya en el mes de enero, "los fondos europeos que se encuentran en ejecución y que rondan otro millón de euros", aunque el alcalde precisó que se trata de recursos ya adjudicados y no estrictamente incluidos en el presupuesto municipal.

319.000 euros para caminos

Entre las principales inversiones figuran 319.000 euros para el plan de caminos, 48.000 euros para la senda peatonal que baja a la playa de Portizuelo, 90.000 euros para la ampliación del polígono industrial, destinados a la redacción de la documentación técnica, y 113.000 euros para la rehabilitación integral del albergue de Cadavedo.

También se incluyen actuaciones en el casco urbano y en el medio rural, con partidas para mantenimiento de vías, jardines, parques infantiles, limpieza de cunetas y pequeñas obras.

El presupuesto incorpora además inversiones singulares como la instalación de baños públicos autolimpiables en la zona portuaria de Luarca, la adquisición de un videomarcador para el polideportivo municipal, algo muy demandado por los clubes deportivos que podrán poner publicidad, o la segunda fase de rehabilitación del campo de La Veigona, esta última con apoyo económico del Principado.

Expansión urbanística

En el ámbito urbanístico, Óscar Pérez subrayó la apuesta por el desarrollo del planeamiento de Villar y de la zona de La Capitana, que permitirán sentar las bases para la creación de nuevo suelo residencial.

El alcalde señaló que estas actuaciones "podrían posibilitar en el medio y largo plazo alrededor de 600 viviendas en Villar y otras tantas en La Capitana, favoreciendo una expansión urbanística ordenada del concejo".

Las cuentas de 2026 prevén también la adquisición de un edificio para habilitar un segundo centro de día en Trevías, con el objetivo de eliminar listas de espera, así como la redacción del proyecto para un local social en Cadavedo, una demanda planteada desde hace tiempo por el movimiento vecinal.

En materia energética, se reserva una partida para redactar el proyecto de una comunidad energética municipal, que permitirá compartir inversiones en energías renovables y reducir costes a través del uso de cubiertas municipales.

Incremento en personal

El presupuesto refleja igualmente un incremento en el capítulo de personal, con la incorporación de un nuevo técnico de Administración General y un arquitecto. El alcalde defendió este aumento al considerar que "permitirá agilizar la tramitación de licencias y mejorar la atención a los vecinos".

Pérez también justificó el nivel del gasto corriente, al recordar que incluye los costes reales de servicios municipales como la piscina, los campos de fútbol, los museos o los polideportivos.

En su valoración final, el regidor señaló que el presupuesto debe entenderse como una herramienta y no como un fin en sí mismo. Recordó que en 2025 el Ayuntamiento alcanzó una ejecución superior al 90% en el apartado de inversiones y aseguró que las cifras del nuevo presupuesto permiten afrontar 2026 con optimismo.

A su juicio, "el aumento de la inversión, la mejora de los servicios y la llegada de fondos europeos ofrecen un escenario favorable para que el próximo año sea positivo para los vecinos de Valdés".