Una conservera de Tapia se hace con todo el pulpo de sello sostenible MSC que se capture en enero

La conservera tapiega El Viejo Pescador ha ganado la última subasta del pulpo certificado con el sello sostenible MSC, que pescan las cofradías de Tapia, Viavélez (El Franco), Puerto de Vega (Navia), Luarca (Valdés) y Cudillero. En concreto, la operación le permite hacerse con todo el cefalópodo que se pesque con este sello azul durante el mes de enero.

La empresa destaca la importancia de hacerse con la subasta del mes de enero, por ser considerado uno de “los más valorados dentro de la campaña”. La razón está en que se obtiene “un producto de gran calidad por sus características de pesca y frescura”, detalla la conservera, que insiste en que todo el pulpo procedente de las cinco lonjas del Occidente se destinará “en exclusiva” a El Viejo Pescador.

No es la primera vez que la empresa tapiega se hace con una subasta de pulpo del Cantábrico asturiano, el único que cuenta con la certificación MSC (Marine Stewardship Council), un sello internacional que se concede solo a pescado o marisco de captura salvaje procedente de pesquerías que han sido certificadas en base al estándar, un indicador científico de pesca sostenible.

En este sentido, la conservera confiesa su compromiso con la pesca local y el producto del Cantábrico y su apuesta por “una materia prima de proximidad y de máxima calidad”. Recalca además que con la adquisición se consolida “como una de las conserveras de referencia en la gestión y valorización del pulpo del Cantábrico, reforzando su relación con las lonjas y el sector pesquero asturiano, y garantizando la trazabilidad del producto desde su origen hasta su transformación final”.