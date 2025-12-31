Una conservera de Tapia se hace con todo el pulpo de sello sostenible MSC que se capture en enero
La empresa destaca la calidad del cefalópodo que se pesca en enero, uno de los meses “más valorados de la campaña”
La conservera tapiega El Viejo Pescador ha ganado la última subasta del pulpo certificado con el sello sostenible MSC, que pescan las cofradías de Tapia, Viavélez (El Franco), Puerto de Vega (Navia), Luarca (Valdés) y Cudillero. En concreto, la operación le permite hacerse con todo el cefalópodo que se pesque con este sello azul durante el mes de enero.
La empresa destaca la importancia de hacerse con la subasta del mes de enero, por ser considerado uno de “los más valorados dentro de la campaña”. La razón está en que se obtiene “un producto de gran calidad por sus características de pesca y frescura”, detalla la conservera, que insiste en que todo el pulpo procedente de las cinco lonjas del Occidente se destinará “en exclusiva” a El Viejo Pescador.
No es la primera vez que la empresa tapiega se hace con una subasta de pulpo del Cantábrico asturiano, el único que cuenta con la certificación MSC (Marine Stewardship Council), un sello internacional que se concede solo a pescado o marisco de captura salvaje procedente de pesquerías que han sido certificadas en base al estándar, un indicador científico de pesca sostenible.
En este sentido, la conservera confiesa su compromiso con la pesca local y el producto del Cantábrico y su apuesta por “una materia prima de proximidad y de máxima calidad”. Recalca además que con la adquisición se consolida “como una de las conserveras de referencia en la gestión y valorización del pulpo del Cantábrico, reforzando su relación con las lonjas y el sector pesquero asturiano, y garantizando la trazabilidad del producto desde su origen hasta su transformación final”.
- Una llanisca de 76 años que cogía poco el coche: así era la conductora que murió en la autovía al entrar por equivocación en sentido contrario y chocar brutalmente contra un autobús con 45 menores a bordo
- Oviedo dará 'margen' para que los ciudadanos se adapten a la Zona de Bajas Emisiones: todas las claves sobre la medida
- La obra de los tapices rodantes del HUCA da un paso más con las pruebas lumínicas
- El Oviedo anuncia la primera salida del mercado de invierno: “Queremos agradecer su entrega, compromiso y trabajo”
- El adorno navideño que causa furor en la Pola y que se ve en los comercios locales: 'Es una muestra de unión entre nosotros
- Una semana de la crisis del Gordo de Villamanín: proponen la 'solución de Lola Flores' para cubrir la falta de 4 millones
- Alimerka amplía su presencia en el noroeste de España con la enseña AMK, entra en una nueva comunidad y explora más mercados
- El precio de la vivienda se dispara en Asturias (sobre todo, en Gijón) y cierra 2025 con la mayor subida desde la burbuja