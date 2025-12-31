Consternación en Vegadeo por el fallecimiento de Daniel Lasheras Cordero, concejal del PSOE entre 2015 y 2023

Vegadeo amaneció el último día del año con la triste noticia del fallecimiento por enfermedad de su vecino Daniel Lasheras Cordero, que fue concejal del PSOE y miembro del equipo de gobierno entre los años 2015 y 2023.

Casado y con dos hijos, era una persona muy querida en el concejo y desde el Ayuntamiento de Vegadeo aseguran que logró dejar “una huella imborrable tanto a nivel humano como institucional”.

El alcalde, César Álvarez, muy afectado por el fallecimiento de quien formó parte de su equipo de gobierno como concejal de Obras, Medio Ambiente y Participación Ciudadana durante dos mandatos, asegura que desde su incorporación al equipo fue “una persona clave para el grupo, para este concejo y también para mí”.

Licenciado en Filología árabe y técnico superior en recursos naturales, cuando llegó a política era una persona poco conocida, pero pronto logró dejar su impronta. “Desde el primer momento aportó conocimiento, serenidad, determinación y una madurez excepcional. Su manera de entender la política y el servicio público contribuyó decisivamente a consolidar el grupo de gobierno y a aportar estabilidad en momentos especialmente complejos”, detalla el regidor veigueño, que destaca de Lasheras “su actitud constructiva, su capacidad de diálogo y su voluntad constante de tender puentes”.

Asimismo, Álvarez recuerda que fue “un referente para el tejido asociativo y para las organizaciones sin ánimo de lucro, tanto de Vegadeo como de la comarca Oscos-Eo. Siempre estuvo dispuesto a escuchar, a apoyar y a impulsar iniciativas que generaran oportunidades reales para el territorio”.

Desde la Agrupación Socialista de Vegadeo también recalcan de su figura que “siempre fue un hombre de principios firmes y compromiso inquebrantable, cuya vida fue un ejemplo de entrega a la defensa de las causas justas”.