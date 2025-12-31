Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consternación en Vegadeo por el fallecimiento de Daniel Lasheras Cordero, concejal del PSOE entre 2015 y 2023

“Deja una huella imborrable tanto a nivel humano como institucional”, destaca el alcalde, César Álvarez

Foto de archivo con Daniel Lasheras, por la izquierda, el director general de Pesca Marítima, Francisco González y Alba Álvarez.

Foto de archivo con Daniel Lasheras, por la izquierda, el director general de Pesca Marítima, Francisco González y Alba Álvarez. / T. Cascudo

Demelsa Álvarez

Vegadeo

Vegadeo amaneció el último día del año con la triste noticia del fallecimiento por enfermedad de su vecino Daniel Lasheras Cordero, que fue concejal del PSOE y miembro del equipo de gobierno entre los años 2015 y 2023.

Casado y con dos hijos, era una persona muy querida en el concejo y desde el Ayuntamiento de Vegadeo aseguran que logró dejar “una huella imborrable tanto a nivel humano como institucional”.

El alcalde, César Álvarez, muy afectado por el fallecimiento de quien formó parte de su equipo de gobierno como concejal de Obras, Medio Ambiente y Participación Ciudadana durante dos mandatos, asegura que desde su incorporación al equipo fue “una persona clave para el grupo, para este concejo y también para mí”.

Licenciado en Filología árabe y técnico superior en recursos naturales, cuando llegó a política era una persona poco conocida, pero pronto logró dejar su impronta. “Desde el primer momento aportó conocimiento, serenidad, determinación y una madurez excepcional. Su manera de entender la política y el servicio público contribuyó decisivamente a consolidar el grupo de gobierno y a aportar estabilidad en momentos especialmente complejos”, detalla el regidor veigueño, que destaca de Lasheras “su actitud constructiva, su capacidad de diálogo y su voluntad constante de tender puentes”.

Asimismo, Álvarez recuerda que fue “un referente para el tejido asociativo y para las organizaciones sin ánimo de lucro, tanto de Vegadeo como de la comarca Oscos-Eo. Siempre estuvo dispuesto a escuchar, a apoyar y a impulsar iniciativas que generaran oportunidades reales para el territorio”.

Desde la Agrupación Socialista de Vegadeo también recalcan de su figura que “siempre fue un hombre de principios firmes y compromiso inquebrantable, cuya vida fue un ejemplo de entrega a la defensa de las causas justas”.

Alejandro Onís y Mariam Benkert se coronan de nuevo en la San Silvestre de Oviedo

EN IMÁGENES: Así fue la San Silvestre 2025 de Oviedo

Consternación en Vegadeo por el fallecimiento de Daniel Lasheras Cordero, concejal del PSOE entre 2015 y 2023

Parece Noruega, pero es Asturias: el pueblo nevado de cuento en el que todas sus casitas tienen tejados de capirote

El director que revoluciona el concierto de Año Nuevo de Viena (y que en su día fascinó en Oviedo)

Hacia un modelo sostenible de profesionales sanitarios: la receta de una experta del Ministerio

Atlas de anatomía de la administración asturiana, que sumará el próximo año 42.626 empleados (y la mayoría sanitarios y docentes)

El paciente digital pide más: toca liderar el cambio en la sanidad asturiana o dejar que el cambio nos arrastre

