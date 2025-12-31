Estudiantes de Tapia participan en "Saber y ganar" para recaudar fondos para el viaje de estudios
El objetivo de los alumnos es visitar París y en el primer programa lograron 1.110 euros
Los alumnos de cuarto de Educación Secundaria del instituto Marqués de Casariego, de Tapia de Casariego, Natalia López Trapiella, Marina Fernández Acevedo y Noel Nazaire Ceñal Fernández están participando en el programa especial de Navidad del conocido concurso televisivo "Saber y ganar", presentado por Jordi Hurtado, y que se emite en la 2 de TVE, a partir de las 15.35 horas. La primera participación de los estudiantes se pudo ver este lunes, junto a ellos también compitieron el equipo del instituto Jesuïtes Lleida-Col·legi Claver de Raimat (Lleida).
El objetivo de los alumnos del instituto tapiego al participar en el programa es conseguir dinero para financiar su viaje de estudios, que realizarán al final de este curso y para el que tienen proyectado viajar a París.
El primer programa no se les dio mal a los de Tapia de Casariego, que ya lograron recaudar 1.110 euros para su viaje.
Tendrán la oportunidad de sumar más dinero en un segundo programa que se emitirá el sábado 3 de enero.
Los estudiantes, que tuvieron que viajar a Barcelona, a los estudios de San Cugat, para grabar los programas, se mostraron entusiasmados por la oportunidad de participar en el concurso. Para formar parte del certamen televisivo, los alumnos realizaron un vídeo de presentación, necesario para entrar en la fase de selección, en el que se promociona tanto el IES Marqués de Casariego como el concejo y la comarca eonaviega, un trabajo que también se emitió durante el programa.
