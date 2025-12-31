El proyecto de concentración parcelaria para A Lagúa (Ibias) avanza: se adjudican 159.000 euros para la red de caminos
La actuación se ejecutará en los próximos seis meses y mejorará cinco accesos que suman unos tres kilómetros
La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado en 159.236 euros las obras de la red de caminos de la concentración parcelaria de A Lagúa, en Ibias. La actuación consiste en la creación de cinco caminos con una longitud de más de 3 kilómetros, la mitad de los cuales se ajustarán a trazados ya existentes.
Las obras, que ejecutará durante seis meses la empresa Pésica de Servicios y Contratas S.L, incluyen la mejora del trazado, las pendientes, la limpieza y el ensanche de los caminos, así como la instalación de una red de drenaje adecuada.
Esta actuación beneficiará a los 13 propietarios de la concentración parcelaria, que suma 124 hectáreas de superficie, y que mejorará la eficiencia agrícola y la competitividad de las explotaciones. Las fincas resultantes de la concentración pasarán de 3.423 metros cuadrados de superficie media a 3,2 hectáreas, por lo que verán incrementado su tamaño en un 841%.
El director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, ha explicado que el objetivo principal de esta obra es garantizar el tránsito de vehículos agrícolas, reducir pendientes excesivas, mejorar rasantes y minimizar el impacto ambiental.
Los caminos contarán con un ancho estándar de cuatro metros y tendrán un radio mínimo de giro de siete metros en las curvas. Además, se ejecutará un sistema de drenaje que incluya cunetas de hormigón y caños para la evacuación de aguas
Está previsto realizar el mínimo movimiento de tierras necesario, así como usar el material obtenido de los desmontes para la ejecución de explanadas, terraplenes y para cubrir los taludes.
- Otro 'mayorín' en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
- Oviedo dará 'margen' para que los ciudadanos se adapten a la Zona de Bajas Emisiones: todas las claves sobre la medida
- Cuatro heridos en un accidente en Trubia con doce coches implicados
- Alimerka amplía su presencia en el noroeste de España con la enseña AMK, entra en una nueva comunidad y explora más mercados
- La irrupción de un jabalí en la Autovía a la altura de Ujo (Mieres) causa destrozos en siete vehículos
- Vecinos de La Corredoria denuncian la saturación “insostenible” de una de las líneas de transporte urbano del barrio
- Las claves del fichaje de Thiago Borbas por el Oviedo: el mercado americano y la agresividad que quiere Almada
- La obra de los tapices rodantes del HUCA da un paso más con las pruebas lumínicas