Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Tallerón GijónGordo de VillamanínLío presupuestos AsturiasBajas emisiones OviedoOviedo Capital Europea de la Cultura
instagramlinkedin

El proyecto de concentración parcelaria para A Lagúa (Ibias) avanza: se adjudican 159.000 euros para la red de caminos

La actuación se ejecutará en los próximos seis meses y mejorará cinco accesos que suman unos tres kilómetros

Cartel de la adjudicación de la obra.

Cartel de la adjudicación de la obra.

Demelsa Álvarez

Ibias

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado en 159.236 euros las obras de la red de caminos de la concentración parcelaria de A Lagúa, en Ibias. La actuación consiste en la creación de cinco caminos con una longitud de más de 3 kilómetros, la mitad de los cuales se ajustarán a trazados ya existentes.

Las obras, que ejecutará durante seis meses la empresa Pésica de Servicios y Contratas S.L, incluyen la mejora del trazado, las pendientes, la limpieza y el ensanche de los caminos, así como la instalación de una red de drenaje adecuada.

Esta actuación beneficiará a los 13 propietarios de la concentración parcelaria, que suma 124 hectáreas de superficie, y que mejorará la eficiencia agrícola y la competitividad de las explotaciones. Las fincas resultantes de la concentración pasarán de 3.423 metros cuadrados de superficie media a 3,2 hectáreas, por lo que verán incrementado su tamaño en un 841%.

El director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, ha explicado que el objetivo principal de esta obra es garantizar el tránsito de vehículos agrícolas, reducir pendientes excesivas, mejorar rasantes y minimizar el impacto ambiental.

Los caminos contarán con un ancho estándar de cuatro metros y tendrán un radio mínimo de giro de siete metros en las curvas. Además, se ejecutará un sistema de drenaje que incluya cunetas de hormigón y caños para la evacuación de aguas

Está previsto realizar el mínimo movimiento de tierras necesario, así como usar el material obtenido de los desmontes para la ejecución de explanadas, terraplenes y para cubrir los taludes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Otro 'mayorín' en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
  2. Oviedo dará 'margen' para que los ciudadanos se adapten a la Zona de Bajas Emisiones: todas las claves sobre la medida
  3. Cuatro heridos en un accidente en Trubia con doce coches implicados
  4. Alimerka amplía su presencia en el noroeste de España con la enseña AMK, entra en una nueva comunidad y explora más mercados
  5. La irrupción de un jabalí en la Autovía a la altura de Ujo (Mieres) causa destrozos en siete vehículos
  6. Vecinos de La Corredoria denuncian la saturación “insostenible” de una de las líneas de transporte urbano del barrio
  7. Las claves del fichaje de Thiago Borbas por el Oviedo: el mercado americano y la agresividad que quiere Almada
  8. La obra de los tapices rodantes del HUCA da un paso más con las pruebas lumínicas

La Calzada empieza 2026 sin zona de bajas emisiones a falta de ordenanza

La Calzada empieza 2026 sin zona de bajas emisiones a falta de ordenanza

Vecinos de Ribera de Arriba crearán una comisión sobre las inundaciones

Vecinos de Ribera de Arriba crearán una comisión sobre las inundaciones

Oviedo ofrece ahora el Calatrava (sin descartar La Vega) para acoger la Agencia Estatal de Salud en lo que antes fue un centro comercial: "Está listo para entrar"

Oviedo ofrece ahora el Calatrava (sin descartar La Vega) para acoger la Agencia Estatal de Salud en lo que antes fue un centro comercial: "Está listo para entrar"

El proyecto de concentración parcelaria para A Lagúa (Ibias) avanza: se adjudican 159.000 euros para la red de caminos

El proyecto de concentración parcelaria para A Lagúa (Ibias) avanza: se adjudican 159.000 euros para la red de caminos

Así es "ZBE Oviedo", la plataforma para solicitar los permisos excepcionales de la Zona de Bajas Emisiones

Así es "ZBE Oviedo", la plataforma para solicitar los permisos excepcionales de la Zona de Bajas Emisiones

El cambio radical de la movilidad en Oviedo: así será la Zona de Bajas Emisiones que la ciudad estrena este jueves

El cambio radical de la movilidad en Oviedo: así será la Zona de Bajas Emisiones que la ciudad estrena este jueves

‘Pirri’, el abuelo de la San Silvestre de Oviedo: 73 años y repite como el primer día

‘Pirri’, el abuelo de la San Silvestre de Oviedo: 73 años y repite como el primer día

¿Son seguras las infusiones adelgazantes tras el caso de una joven de Toledo que acabó en la UCI?

¿Son seguras las infusiones adelgazantes tras el caso de una joven de Toledo que acabó en la UCI?
Tracking Pixel Contents