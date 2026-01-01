Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cerredo celebrará su Mercado Navideño del 3 al 5 de enero con música, gastronomía y actividades familiares

La cita, organizada por la asociación “Los Pinganachos”, se cerrará con la cabalgata de Reyes

Los Reyes Magos en la cabalgata de 2025, en Cerredo.

Demelsa Álvarez

Cerredo (Degaña)

Cerredo da la bienvenida al nuevo año con la celebración de su Mercado Navideño, una cita festiva que se desarrollará del 3 al 5 de enero y que contará con un amplio programa de actividades pensadas para todos los públicos, con especial protagonismo de la música en directo, la gastronomía y el entretenimiento infantil.

El sábado 3 de enero, el mercado abrirá sus puertas a las 12.00 horas con la inauguración oficial, seguida a las 12.30 horas de una degustación gratuita de jamón. Por la tarde, a las 17.00 horas, el público infantil podrá disfrutar del espectáculo del payaso Pablo Picallo con su show “Desequilibrado”. La jornada continuará a las 18.30 horas con un gran sorteo navideño, y a las 20.00 horas tendrá lugar el concierto en directo del grupo Rechumada, que volverá a actuar a las 22.00 horas. Entre ambas actuaciones, a las 21.00 horas, se celebrará un bingo.

La programación continuará el domingo 4 de enero con actividades desde la mañana. Entre las 12.00 y las 14.00 horas habrá colchonetas infantiles, y a las 12.30 horas se ofrecerá una degustación gratuita de quesos al estilo de Cerredo, bajo el lema “sabor de monte, tradición y buena compañía”. Ya por la tarde, a las 17.00 horas, el Mago Martín presentará su espectáculo “La Magicleta”, seguido a las 18.30 horas del concierto de Panderetas de Zarréu. A las 19.30 horas se celebrará un nuevo gran sorteo navideño, y a las 20.00 horas comenzará la música en directo con Sandra acordeonista, que continuará tras el bingo de las 21.00 horas.

El lunes 5 de enero estará protagonizado por la cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que dará comienzo a las 17.30 horas. A las 19.00 horas se celebrará una gran chocolatada para todos los asistentes, y entre las 19.30 y las 21.30 horas volverán las colchonetas infantiles.

El Mercado Navideño de Cerredo está organizado por Los Pinganachos, con la colaboración del Ayuntamiento de Degaña.

