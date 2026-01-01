Cerredo celebrará su Mercado Navideño del 3 al 5 de enero con música, gastronomía y actividades familiares

Cerredo da la bienvenida al nuevo año con la celebración de su Mercado Navideño, una cita festiva que se desarrollará del 3 al 5 de enero y que contará con un amplio programa de actividades pensadas para todos los públicos, con especial protagonismo de la música en directo, la gastronomía y el entretenimiento infantil.

El sábado 3 de enero, el mercado abrirá sus puertas a las 12.00 horas con la inauguración oficial, seguida a las 12.30 horas de una degustación gratuita de jamón. Por la tarde, a las 17.00 horas, el público infantil podrá disfrutar del espectáculo del payaso Pablo Picallo con su show “Desequilibrado”. La jornada continuará a las 18.30 horas con un gran sorteo navideño, y a las 20.00 horas tendrá lugar el concierto en directo del grupo Rechumada, que volverá a actuar a las 22.00 horas. Entre ambas actuaciones, a las 21.00 horas, se celebrará un bingo.

La programación continuará el domingo 4 de enero con actividades desde la mañana. Entre las 12.00 y las 14.00 horas habrá colchonetas infantiles, y a las 12.30 horas se ofrecerá una degustación gratuita de quesos al estilo de Cerredo, bajo el lema “sabor de monte, tradición y buena compañía”. Ya por la tarde, a las 17.00 horas, el Mago Martín presentará su espectáculo “La Magicleta”, seguido a las 18.30 horas del concierto de Panderetas de Zarréu. A las 19.30 horas se celebrará un nuevo gran sorteo navideño, y a las 20.00 horas comenzará la música en directo con Sandra acordeonista, que continuará tras el bingo de las 21.00 horas.

El lunes 5 de enero estará protagonizado por la cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que dará comienzo a las 17.30 horas. A las 19.00 horas se celebrará una gran chocolatada para todos los asistentes, y entre las 19.30 y las 21.30 horas volverán las colchonetas infantiles.

El Mercado Navideño de Cerredo está organizado por Los Pinganachos, con la colaboración del Ayuntamiento de Degaña.