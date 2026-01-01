Locura por los dulces de una pastelería de un pequeño pueblo de Asturias: colas de hora y media, y música en directo y polvorones de regalo

En un pequeño pueblo de Asturias, en el concejo de Valdés, hay auténtica locura por los dulces de Jonathan González. Tal es así que en Nochebuena su adorable pastelería, ubicada en una casona blanca con puertas y ventanas rojas, que parece sacada de un cuento de Disney, llegó a acumular colas de más de hora y media. La pastelería Cabo Busto, situada en la localidad de Busto, agradeció la espera con música en directo y polvorones y sidra de regalo.

El éxito de esta pastelería, año tras año, demuestra que no hace falta estar en la ciudad para triunfar. Que desde un pueblo, en este caso el de Jonathan González, se pueden hacer grandes cosas. Hasta su coqueta pastelería peregrinan clientes de todos los puntos de España.

Desde 2013

El joven pastelero abrió su negocio en 2013 sobre la base del obrador que tenía su tío Ángel, con el que se puso en un principio a hacer pan y a repartirlo por todo el Occidente cuando decidió volver a casa tras formarse en Gijón y el extranjero. "Luego empecé a hacer yo bollos preñaos, magdalenas, la gente encargaba y poco a poco llegó esto", explicó en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA. Una pastelería que la mayoría de días se queda sin un pastel en el mostrador.

Su fama ha llegado a tal punto que sus dulces se venden en las tiendas de Oviedo de El Corte Inglés . Ya sea en el obrador, en el mostrador o detrás de la caja registradora, junto a Jonathan González están su tío, su madre, su hermano y su mujer, María Athanasiadou, de origen griego y a la que conoció en París. "Ella se ocupa de las cuentas, sobre todo. Yo del obrador".

Creatividad

Jonathan González no solo apuesta por el buen producto, sino también por la innovación y una presentación exquisita de sus elaboraciones, conquistando a los paladares más exigentes. Los comentarios de los clientes en internet son excelentes.

