Locura por los dulces de una pastelería de un pequeño pueblo de Asturias: colas de hora y media, y música en directo y polvorones de regalo
La adorable confitería está situada en una casona blanca con puertas y ventanas rojas que parece sacada de un cuento
En un pequeño pueblo de Asturias, en el concejo de Valdés, hay auténtica locura por los dulces de Jonathan González. Tal es así que en Nochebuena su adorable pastelería, ubicada en una casona blanca con puertas y ventanas rojas, que parece sacada de un cuento de Disney, llegó a acumular colas de más de hora y media. La pastelería Cabo Busto, situada en la localidad de Busto, agradeció la espera con música en directo y polvorones y sidra de regalo.
El éxito de esta pastelería, año tras año, demuestra que no hace falta estar en la ciudad para triunfar. Que desde un pueblo, en este caso el de Jonathan González, se pueden hacer grandes cosas. Hasta su coqueta pastelería peregrinan clientes de todos los puntos de España.
Desde 2013
El joven pastelero abrió su negocio en 2013 sobre la base del obrador que tenía su tío Ángel, con el que se puso en un principio a hacer pan y a repartirlo por todo el Occidente cuando decidió volver a casa tras formarse en Gijón y el extranjero. "Luego empecé a hacer yo bollos preñaos, magdalenas, la gente encargaba y poco a poco llegó esto", explicó en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA. Una pastelería que la mayoría de días se queda sin un pastel en el mostrador.
Su fama ha llegado a tal punto que sus dulces se venden en las tiendas de Oviedo de El Corte Inglés. Ya sea en el obrador, en el mostrador o detrás de la caja registradora, junto a Jonathan González están su tío, su madre, su hermano y su mujer, María Athanasiadou, de origen griego y a la que conoció en París. "Ella se ocupa de las cuentas, sobre todo. Yo del obrador".
Creatividad
Jonathan González no solo apuesta por el buen producto, sino también por la innovación y una presentación exquisita de sus elaboraciones, conquistando a los paladares más exigentes. Los comentarios de los clientes en internet son excelentes.
Próxima apertura, para Reyes
El negocio de Jonathan González se prepara ahora para la campaña de Reyes, con apertura de su establecimiento tanto el día de la cabalgata como el día grande de Melchor, Gaspar y Baltasar. El próximo lunes abrirá de 12.00 a 17.00 horas, y el martes, de 10.00 a 14.00. Esos días el protagonista será el roscón de Reyes, como no podía ser de otra forma. Jonathan González participó precisamente este año como jurado de la primera edición del Campeonato Mejor Roscón Artesano de Reyes de Asturias, que coronó a una pequeña y coqueta pastelería de Salinas, de nombre The Pantry by Éleonore, que justamente este mes ganó un "Solete" de la Guía Repsol por sus panes, pasteles y tartas delicatessen.
- Una llanisca de 76 años que cogía poco el coche: así era la conductora que murió en la autovía al entrar por equivocación en sentido contrario y chocar brutalmente contra un autobús con 45 menores a bordo
- La borrasca 'Francis' y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas
- Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
- El mejor roscón de Reyes artesano de Asturias se elabora y se come en... una pequeña pastelería de Castrillón
- Mia Adhara, la primera bebé asturiana del 2026: la pequeña nació en el HUCA media hora después de las Campanadas
- El Principado destina más de 2,5 millones para la carretera que une las localidades morciniegas de Argame y Pedroveya
- El cumpleaños feliz de un popular cura de Oviedo: 'Rezar por mí para que no pierda el humor ni el vigor
- Oviedo tiene un nuevo millonario: un único acertante se lleva un premio de un millón de euros en el sorteo de Euromillones