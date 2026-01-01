La red de abastecimiento de agua de Grandas de Salime se ampliará con 2,9 millones

El gobierno del Principado de Asturias destinará 2.900.246 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), a las obras de ampliación de la red de abastecimiento de Grandas de Salime y la digitalización del sistema. Esta actuación, que implica la creación de nuevas infraestructuras, permitirá “garantizar el suministro de agua”, destacan fuentes del Gobierno regional.

Detallan que el proyecto recoge el acondicionamiento de la estación de tratamiento de agua potable de Silvañá y la construcción de un nuevo depósito de 1.500 metros cúbicos en las inmediaciones de Grandas de Salime. Esta última infraestructura abastecerá a la zona alta de la capital grandalesa y la industria láctea, así como a Pesoz.

También incluye la renovación de la conducción entre Castro y Busmayor, la digitalización y automatización del sistema y la creación de otros tres depósitos de menor tamaño: uno de cien metros cúbicos para Castro y otros dos, de cincuenta cada uno, para las localidades de Padraira y Santa María.