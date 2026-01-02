El Ayuntamiento de Villayón costeará el comedor a los escolares sin derecho al servicio gratuito
La medida, propuesta por la alcaldía y aprobada por unanimidad en el pleno, tendrá un coste este año de 4.500 euros
El Ayuntamiento de Villayón asumirá el coste del comedor de los escolares que no tengan derecho al servicio gratuito en el colegio público Villayón. La propuesta fue presentada por la alcaldía en el último pleno del pasado año y aprobada por unanimidad.
El objetivo del Ayuntamiento es atraer a nuevos estudiantes al colegio al ofrecer un servicio de comedor gratuito, ya que consideran que familias residentes en municipios colindantes con opción de transporte escolar al colegio de Villayón podrían verse beneficiadas por esta medida y hacer que se inclinen por matricular a sus hijos en el centro.
Una fórmula que podría hacer ganar matrícula al centro escolar, lo que supondría “un aliciente para profesorado, alumnado y comunidad que rodeamos al propio colegio”, analizan desde el Consistorio.
Detallan que con el crecimiento de la matrícula será “más fácil sacar una excusión adelante, conseguir un monitor de extraescolares y será más atractivo para el nuevo profesorado venir”.
En este curso hay seis estudiantes en el centro cuyas familias deben costear el servicio de comedor, lo que supone 4,50 euros por día y alumno, precio que está establecido por la Consejería de Educación. En total, se calcula que el coste del servicio este curso sería de 4.500 euros.
- Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
- Nieve en Oviedo a las puertas del día de Reyes: una masa de aire ártico procedente de Escandinavia desplomará la cota en Asturias hasta los 200 metros
- La borrasca 'Francis' y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas
- Mia Adhara, la primera bebé asturiana del 2026: la pequeña nació en el HUCA media hora después de las Campanadas
- Oviedo inicia una campaña de apoyo a Kuivi Almacenes tras suspender su fiesta de Nochevieja: 'Vivimos instalados en una espiral de surrealismo y, últimamente, de incertidumbre
- Locura por los dulces de una pastelería de un pequeño pueblo de Asturias: colas de hora y media, y música en directo y polvorones de regalo
- Una familia de Kazajistán, la primera de 2026 en sacarse una foto con el calendario más popular y fotografiado de Asturias
- El mejor roscón de Reyes de España se vende en Asturias y cuesta tan solo 9 euros, según un estudio de la OCU