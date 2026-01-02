El Ayuntamiento de Villayón costeará el comedor a los escolares sin derecho al servicio gratuito

El Ayuntamiento de Villayón asumirá el coste del comedor de los escolares que no tengan derecho al servicio gratuito en el colegio público Villayón. La propuesta fue presentada por la alcaldía en el último pleno del pasado año y aprobada por unanimidad.

El objetivo del Ayuntamiento es atraer a nuevos estudiantes al colegio al ofrecer un servicio de comedor gratuito, ya que consideran que familias residentes en municipios colindantes con opción de transporte escolar al colegio de Villayón podrían verse beneficiadas por esta medida y hacer que se inclinen por matricular a sus hijos en el centro.

Una fórmula que podría hacer ganar matrícula al centro escolar, lo que supondría “un aliciente para profesorado, alumnado y comunidad que rodeamos al propio colegio”, analizan desde el Consistorio.

Detallan que con el crecimiento de la matrícula será “más fácil sacar una excusión adelante, conseguir un monitor de extraescolares y será más atractivo para el nuevo profesorado venir”.

En este curso hay seis estudiantes en el centro cuyas familias deben costear el servicio de comedor, lo que supone 4,50 euros por día y alumno, precio que está establecido por la Consejería de Educación. En total, se calcula que el coste del servicio este curso sería de 4.500 euros.