El quiosco de la música de Vegadeo recuperará su esplendor: Cultura destina 53.000 euros para su rehabilitación

El quiosco de la música del parque de Medal de Vegadeo volverá a lucir como nuevo este año. La llamativa estructura construida en 1903 estaba necesitada de una intervención que mejorase su aspecto y su anclaje, lo que se podrá llevar a cabo a lo largo de este recién estrenado 2026 gracias a la inversión de 53.119 euros que aportará la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte al Ayuntamiento de Vegadeo para ese fin. Precisamente, en la última sesión plenaria del 2025 se aprobó el convenio de colaboración entre ambas administraciones para poder proceder a la rehabilitación del que es uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos de la capital veigueña.

Situado en el centro de Vegadeo, el quiosco mantiene la utilidad cultural con la que fue creado a principios del siglo XX y sigue siendo escenario de diferentes actividades y actuaciones musicales y culturales. No obstante, debido a la acción del paso del tiempo, la construcción demanda una actuación para mejorar su aspecto, ya que su característica balaustrada de hierro forjado presenta zonas de oxido. Por ello, una parte de los trabajos se centrarán en pintar toda la estructura. También se intervendrá en la renovación de los anclajes del templete y de los ensamblajes de las diferentes piezas.

El quiosco de la música de Vegadeo. / T. Cascudo

“Esta intervención garantizará su conservación y puesta en valor para las futuras generaciones”, destaca el concejal Pablo Fernández Abuín, que asegura que el equipo de gobierno había trasladado a Cultura diferentes proyectos de restauración de elementos patrimoniales de Vegadeo y que el primero que decidió financiar la Administración regional ha sido el quiosco de la música. Entre el resto de peticiones se encuentran la rehabilitación de la torre del reloj y el propio reloj, así como la fuente de la plaza.

Emblema arquitectónico del siglo XX

El quiosco se considera un testimonio arquitectónico de principios del siglo pasado, que se caracteriza por ser un templete octogonal del que destaca su elegante balaustrada de hierro forjado y una cubierta a ocho aguas, sostenida por ocho columnas, que cuenta con una estilizada aguja. Remata la cubierta una cornisa decorada con molduras de arquillos trilobulados.

Además de su diseño, llama la atención su historia. Según recogió el aficionado a la historia local Juan José Pardo en su web www.riadeleo.com, la decisión de construir el quiosco se adoptó en acuerdo plenario en 1901. Lo que motivó el proyecto fue la reorganización de la banda de música municipal y la necesidad de poner a su disposición un lugar donde pudieran realizar sus actuaciones, así se consideró crear un quiosco para que fuera “un escenario digno de sus actuaciones”.

Financiado por emigrantes del municipio

No obstante, la financiación de la construcción, cuya obra se presupuestó inicialmente en 5.000 pesetas y finalmente ascendió a 6.342 pesetas, era inviable para las arcas municipales. Así que el Ayuntamiento tuvo que recurrir a pedir ayuda a los indianos del concejo para recaudar fondos para poder llevar a cabo el proyecto. Así la comunidad veigueña emigrada y afincada en diferentes puntos de América: Montevideo, Puebla, Mendoza, México y La Habana, aportaron el dinero para cubrir una parte de la obra, poniendo el dinero restante para completar el presupuesto el propio Ayuntamiento.

El actual equipo de gobierno destaca que la rehabilitación proyectada con la colaboración de las dos administraciones reafirma “el compromiso con la protección y promoción del patrimonio cultural del concejo”.