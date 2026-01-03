Avanzan los trámites para la reforma integral del corredor del Navia: el segundo tramo de la carretera recibe 23,9 millones

El Gobierno de Asturias sigue avanzando en los trámites para la reforma integral del corredor del Navia, la carretera AS-12, que conecta Navia con el Alto del Acebo. Este viernes se ha dado luz verde a la tramitación anticipada de un gasto de 23.935.035 euros para afrontar la reforma integral del segundo tramo, entre Doiras (en el concejo de Boal) y Xío (localidad de Illano). El plazo de ejecución prevista es de 30 meses.

El proyecto para la reforma de este trayecto está diseñado para recortar el trazado de la vía, desde los 5,5 kilómetros actuales a 3,9, lo que supondrá ahorrar más de ocho minutos en los tiempos de viaje. Esta mejora se podrá dar gracias a la construcción de dos viaductos.

La primera de estas estructuras elevadas tendrá una longitud de 439 metros y salvará la desembocadura del río Urubio en el embalse de Doiras. Su construcción acortará el actual trazado en 1.220 metros. El segundo de los viaductos tendrá una longitud de 170 y pasará sobre el reguero de Reigada.

Estructuralmente, la obra también incluye construir siete muros de escollera "para dar la estabilidad a la plataforma y habilitar apartaderos que permitan la parada de los autobuses en las mejores condiciones de seguridad posibles", detallan fuentes de la Consejería de Movilidad. También se renovarán los elementos de señalización y seguridad vial.

La reforma integral del corredor del Navia es una vieja demanda de los ayuntamientos y vecinos de la zona, puesto que es la principal vía de comunicación de los concejos de Coaña, Boal, Illano, Pesoz y Grandas de Salime para llegar a la autovía del Cantábrico. Actualmente, el Gobierno de Asturias tiene en marcha la tramitación de la reforma del tramo de Boal a Doiras, que fue adjudicada el pasado mes de septiembre en 10.890.000 euros a la unión temporal de empresas formada por Ingeniería de Construcción y Obra Civil de Asturias y Trabajos Salense.

La intervención en este tramo también cuenta con un plazo de ejecución de 30 meses y reducirá el trayecto en algo más de un kilómetro. Para ello también se incluye un viaducto de 40 metros que cruzará el arroyo de Muñón. Aparte, esta actuación incluye la remodelación del cruce de la AS-12 con las carreteras AS-35 y BO-2.

Fuentes del Gobierno autonómico recuerdan que para la reforma integral de los dos primeros tramos del corredor del Navia se han movilizado más de 34 millones de euros. Se trata de los kilómetros más complicados de la carretera, tanto por su trazado sinuoso como por el estado del firme.