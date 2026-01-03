El Occidente ya tiene a su primer bebé de 2026: Iker Mauricio Cobos, nacido en el hospital de Jarrio

Iker Mauricio Cobos es el primer bebé de 2026 nacido en el Occidente. Llegó la madrugada del sábado 3 de enero en el hospital comarcal de Jarrio. Sus padres, Javier Mauricio Cobos y Jennifer Caterine Rivera, no lo esperaban hasta dentro de una semana. Ahora, están encantados de que haya sido el primer niño del año nacido en la zona occidental asturiana, puesto que en el de Cangas del Narcea, por ahora, no se ha registrado ningún nacimiento dentro del nuevo año.

La familia, de origen colombiano, lleva tan solo seis meses residiendo en Vegadeo, a donde llegaron desde Alemania. "Nos trasladamos a España porque nos gusta más el país por compartir el idioma y por la forma de ser de los españoles", asegura Javier Mauricio Cobos, que se muestra encantado con que su primer hijo haya nacido en España.

Con un peso de 3,725 kilos y una altura de 54,5 centímetros, el nuevo vecino de Vegadeo nació a las 4.48 horas del sábado, después de que su madre ingresará el día anterior a las ocho y media de la mañana. Un proceso largo, pero la mamá asegura que se desarrolló muy bien y, en este sentido, agradece el trato recibido por el personal del hospital.

"Me sorprendió que solo haya nacido estos días mi niño, recibimos una atención excelente", asegura. Cuenta que en el hospital le hicieron sentir "como una reina en todo momento, fueron muy pacientes y me dieron mucha tranquilidad, fue todo muy bonito", agradece Jennifer Caterine Rivera, que tiene un hijo de 13 años del que asegura que estaba muy ilusionado de tener un hermanito.

Aunque están recién llegados a Asturias tienen ganas de quedarse en el país, además en Vegadeo cuentan con familiares. Precisamente, provienen de una zona de Colombia próxima a Venezuela, de Bucaramanga, por lo que, a pesar de estar felices por el nacimiento de su hijo, no podían evitar sentir la incertidumbre por lo ocurrido en el país vecino y confiesan que estuvieron pendientes toda la jornada de los acontecimientos. Temen que tras Venezuela, Estados Unidos vaya a por el presidente de Colombia, "el mejor que ha tenido el país hasta el momento", aseguran.

El último bebé de 2025 en Cangas del Narcea

En el hospital de Cangas del Narcea aún no se ha registrado ningún nacimiento en 2026, pero sí se cerró el año con uno. El día 31, a las 5.10 de la madrugada, nacía Pepe García Álvarez, el segundo hijo de Alan García y Rosalía Álvarez, la pareja al frente de la conocida panadería canguesa Manín.

Esperaban la llegada de su bebé para Reyes, pero Pepe decidió que quería cerrar el año 2025. Estaban trabajando en la panadería cuando a las once de la noche Rosalía Álvarez comenzó a encontrarse mal. Decidieron ir al hospital y tan solo dos horas después de su ingreso llegó el pequeño.

Para la pareja, que su hijo sea del último día del año ha sido una alegría. "Me gusta que vaya a celebrar su cumpleaños el día de Nochevieja, es un día muy guapo, mejor de ser del día 1 de enero", asegura el padre. Además, considera que los niños de final de año, por ser los más pequeños de clase, cuando vaya al colegio, tienen que pelear más y eso forja el carácter.

El pequeño, que nació con 3,190 kilos, ya está en casa, donde fue recibido con expectación por su hermana Macarena de dos años. "Por ahora lo estamos llevando bien y para los hijos, aunque en el momento no lo vean así, tener un hermano es el mejor regalo que pueden hacerles los padres", recalca Alan García.