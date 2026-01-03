Repoblación experimental en Tineo: el Principado plantará cinco hectáreas de coníferas procedentes de América del Norte y Japón
La Consejería de Medio Rural invierte 124.000 euros para repoblar 45 hectáreas del monte Cabada, Llaguero, Siella y Cobertoria, que fue afectado por los incendios
La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado en 124.850 euros la repoblación de 45 hectáreas del monte de utilidad pública de Cabada, Llaguero, Siella y Cobertoria, en Tineo, que ha sido afectado por un incendio. La empresa adjudicataria, Parrondo Obras y Servicios, cuenta con un plazo de seis meses para ejecutar los trabajos.
El proyecto de recuperación se centrará en la repoblación del monte con pinos “con el objetivo de recuperar la vegetación, reducir el riesgo de erosión del suelo y mejorar la capacidad productiva del terreno”, detallan fuentes de la consejería. Explican que principalmente se utilizará la especie Pinus pinaster, pero, además, de forma experimental se plantarán cinco hectáreas de Pinus taeda y Crytomeria japonica, “dos tipos de conífera que forman parte de un experimento para hallar especies que permitan restaurar los bosques de manera efectiva”, aseveran.
Durante años el Pinus radiata fue la especie más utilizada en las repoblaciones de la cornisa cantábrica, pero con la aparición de enfermedades fúngicas como la banda marrón, se ha tenido que optar por buscar alternativas más resistentes. En este contexto, la Consejería de Medio Rural explica que se están efectuando pruebas con Pinus taeda, un pino de América del Norte, conocido por su “rápido crecimiento y su buena adaptación a suelos pobres y ácidos”, y con Cryptomeria japonica, un árbol originario de Japón que resiste a las enfermedades y se adapta “bien a suelos húmedos y ácidos”.
