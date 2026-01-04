"Os Reises" revolucionan el Valledor con sus bromas y cánticos: "Merece la pena el viaje"

Los pueblos del Valledor, en Allande, amanecieron este sábado con la ilusión de recibir a "Os Reises" en sus casas. Con la mesa puesta, llena de comida y bebida los vecinos de Villalaín, San Salvador y Fonteta abrieron sus puertas a la recuperada mascarada de invierno, que animó a los tres pueblos durante toda la mañana. La tradicional petición del aguinaldo con la llegada del nuevo año se ha convertido en Allande en una auténtica fiesta que logra llenar de vida a las tres localidades al conseguir que los vecinos que viven fuera regresen para abrir sus casas, además de atraer a decenas de personas de toda Asturias.

La asociación cultural "Amigos de Fonteta", encargada de organizar el festejo con el patrocinio del Ayuntamiento de Allande, asegura que en los últimos tres años están notando que la cantidad de público que asiste para disfrutar de "Os Reises" no para de crecer. En esta edición se mostraron sorprendidos de la respuesta de la gente a pesar de las malas previsiones del tiempo para la jornada. Finalmente, la lluvia respetó la salida de la comparsa, permitiendo que los asistentes pudieran disfrutar de la revolución que genera la comitiva a su paso.

Precisamente el público se convierte en el blanco de las bromas de los enmascarados que no dudan en hacerse con todos los gorros para subirlos a lugares inalcanzables, así como de salpicarlos, en el mejor de los casos, con agua, pero también con barro o tierra.

"Cuando en los años cincuenta salía la comparsa nadie los seguía, iban por los pueblos pidiendo el aguinaldo y luego venían a Fonteta y montaban una fiesta con lo que recogían, pero la tradición se adapta a la actualidad, ahora traemos una foto del pasado al presente, que son los personajes, pero el resto de la dinámica es nueva", explica Ana Díaz, miembro del colectivo organizador. Para ella, el público se ha convertido en "la comparsa de la comparsa" y explica que sin planearlo ha nacido "un nuevo personaje indeterminado que surgió de manera natural".

El "Choqueiro" sube un gorro a un balcón. / D. Álvarez

Un público al que no le importa la cantidad de kilómetros que tenga que recorrer para asistir a la fiesta, porque todos coinciden en que "merece la pena el viaje" y eso hace que muchos repitan.

Desde Infiesto llegó al Valledor Carolina Sánchez por cuarta vez, para ella es la forma que tiene de ayudar a que se mantenga la tradición. "Lo más guapo es asistir al momento en el que piden el aguinaldo cantando y ver como los vecinos les ofrecen la comida", cuenta. Sorprendido con la cantidad de personas que sigue a los enmascarados se mostró Manuel López, de Oviedo, que era la primera vez que veía "Os Reises". "Es una de las mascaradas que no conocía y merece la pena el viaje, está siendo muy divertido, se puede bailar, comer y beber", cuenta.

La comitiva va encabezada por el personaje "A Gocha", el único que no lleva máscara y que es el encargado de pedir permiso para entrar en las casas y de recibir el aguinaldo. El "Choqueiro" se abre paso haciendo sonar los cencerros prendidos a su cinturón y desde hace unos años tiene un aprendiz que va replicando todas sus pillerías. La "Basoira", el "Ródalo", la "Cardadora" y el "Maragato" son otros de los personajes que no pierden la oportunidad de hacer de las suyas a su paso. Mientras que las "Madamas", el "Soldado" y el "Valenciano" son los encargados de entonar el cántico casa por casa para pedir el aguinaldo. La "Maragata", una mujer embarazada, cobra protagonismo al final del recorrido, cuando da a luz a un niño, después de pasarse toda la mañana quejándose de dolores.

Una vez finaliza la petición del aguinaldo se celebra un acto institucional en el que el colectivo organizador reconoce la labor de personas y entidades en el mantenimiento de las tradiciones con la entrega del galardón "Choqueiro de Os Reises". Este año recayó en la artesana Paz Mesa, que tiene un taller de artesanía textil en Puerma (Las Regueras). "Me hizo mucha ilusión y estoy muy orgullosa de que me dé el premio una asociación que cuida del patrimonio oral, que es de todos", celebra.

Asistió al acto la alcaldesa de Allande, Mariví López, que mostró el interés y compromiso del Ayuntamiento para que "esta celebración siga tejiendo comunidad en nuestros pueblos".