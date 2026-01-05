Cierre del histórico Bar Prado de Boal, inaugurado en los años sesenta y que daba trabajo a ocho o nueve personas, según la época: "Da un poco de pena verlo cerrar"

Boal ha visto con cierta tristeza cómo con la llegada del año nuevo el histórico restaurante y hotel Bar Prado, situado en el centro de la localidad, cerraba sus puertas por la jubilación de sus dueños, José Luis Rodríguez Méndez y Pilar Vázquez Rodríguez. No obstante, esperan que sea un cierre temporal, ya que confían en que alguien quiera darles el relevo y seguir con el negocio, que es el único de este tipo en el centro de la capital boalesa.

"Después de tantos años, los clientes son más que eso, son amigos, y da un poco de pena verlo cerrar, pero trabajamos mucho, durante muchos años sin descansos ni vacaciones y ahora toca disfrutar e intentar hacer lo que no pudimos antes", subraya José Luis Rodríguez.

Sus padres, Alfredo Rodríguez y Felisa Méndez, llegados a Boal de A Fonsagrada, fundaron el bar en los años sesenta, así que él estuvo vinculado al negocio familiar desde la cuna. Recuerda como de niño le tocaba ayudar a su madre, que era la que estaba al frente, puesto que su padre también era tratante de ganado. Cuenta que en aquella época había muchos sitios donde comer en Boal y su madre ofrecía comida casera, algo que mantuvieron hasta el último día, convirtiéndose desde hace unos años en el único restaurante situado en el centro del pueblo.

Relevo y ampiación en 1984

José Luis Rodríguez Méndez y Pilar Vázquez Rodríguez cogieron las riendas del negocio en 1984 y lo fueron ampliando para pasar de una casa de comidas hasta el bar restaurante y hotel en el que se convirtió. Rodríguez Méndez asegura que cuando comenzó con el negocio, en el pueblo había "restaurantes con bastante éxito y yo aspiraba a ser como ellos y poner el nombre del negocio en lo más alto". Al hacer balance considera que logró alcanzar esa meta que se marcó de joven.

Para ello asegura que ha habido mucho trabajo y sacrificio. De hecho, insiste en que no ha sido hasta los últimos años cuando han empezado a tomarse vacaciones y cerrar algún día. Aunque la pérdida de población se nota en el concejo y alrededores, agradece que el trabajo nunca les ha faltado.

"No nos podemos quejar porque siempre tuvimos muchos clientes, durante la semana sobre todo tenemos obreros y gente que trabaja por la zona, los fines de semana llegan excursiones, visitantes de otros concejos y hay muchos encargos de comida para llevar para las casas rurales y apartamentos, además los viernes y sábados de noche siempre fuimos el punto de encuentro de la juventud y más aún en verano porque delante tenemos una plaza y es un sitio muy guapo", describe.

Últimas comidas

Un ritmo de trabajo que han mantenido hasta el último día, más intenso aún si cabe, porque se han encontrado que, a lo largo del mes de diciembre, a medida que se extendía la noticia del cierre del negocio fueron muchos los clientes que pasaron despedirse y celebrar sus últimas comidas en él. "Estamos muy agradecidos del apoyo y confianza que hemos recibido estos años y nos hizo mucha ilusión ver como mucha gente vino a despedirse e incluso nos dejaron algún recuerdo", señala.

Además de la pareja, el negocio ha dado trabajo durante estos años a ocho o nueve personas en función de la temporada, más activa en verano por la llegada del turismo. Con la celebración de Nochevieja, en la que ofrecieron una cena y una fiesta que se alargó hasta la madrugada, pusieron el broche a décadas de trabajo al servicio de los boaleses y visitantes.