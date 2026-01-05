Un mercado navideño y actividades culturales para despedir las fiestas en Cerredo
La joven asociación "Los Pinganachos" es la organizadora de las actividades y de la cabalgata que recorrerá el pueblo durante la tarde de este lunes
La asociación "Los Pinganachos", de Cerredo (Degaña), volvió a llenar de actividad la recta final de las Navidades con la segunda edición de su mercado navideño que se desarrolló durante todo el fin de semana con la presencia de una veintena de puestos. Alimentación, artesanía, cosmética, regalos y complementos, son los productos que se pudieron encontrar en el mercado, que se complementó con espectáculos de magia, música en directo, degustaciones y talleres y actividades infantiles.
"Estamos muy contentas de ver el crecimiento del mercado, que pasó de 13 a 20 puestos, y con la respuesta de la gente, que está colaborando y participando con nosotras", subraya Carina Diogo, integrante del colectivo, que el año pasado comenzó su andadura logrando 55 socios y en estos primeros días del año ya ha sumado otra decena.
La cita festiva se abrió el sábado con una degustación gratuita de jamón. A lo largo de la tarde, los más pequeños disfrutaron del espectáculo del payaso Pablo Picallo. También hubo un gran sorteo navideño, bingo y los conciertos en directo del grupo Rechumada.
El domingo la programación incluyó colchonetas infantiles, una degustación gratuita de quesos al estilo de Cerredo, y actuaciones como el espectáculo del Mago Martín, el concierto de Panderetas de Zarréu y la música en directo de Sandra acordeonista, además de un nuevo sorteo y bingo.
El lunes está marcado por uno de los momentos más esperados, la cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que esperan que el tiempo permita que pueda recorrer las calles de la localidad a partir de las 17.30 horas. La jornada finalizará con una gran chocolatada popular y colchonetas hinchables para los más pequeños.
