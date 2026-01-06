Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La iniciativa solidaria de la Escuela de Música de Tineo recauda 233 euros para "El Ángel de Javi"

Los donativos se recogieron durante el concierto de Navidad y en huchas repartidas en Tineo y Navelgas

En primer término, Ana Piera, madre de Javi; y la edil Karina Peláez, detrás miembros de la Escuela de Música y participantes en el concierto.

Demelsa Álvarez

Tineo

La Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Tineo dedicó su concierto de Navidad, en el que celebró su treinta aniversario, a una causa benéfica, a la asociación "El Ángel de Javi". La asociación de padres y alumnos del centro fue la encargada de repartir las huchas para recaudar fondos, no solo durante el concierto sino por los establecimientos de Tineo y Navelgas. Estuvieron a disposición del público durante casi dos semanas logrando recaudar 232,97 euros, que ya han sido entregados a la asociación que busca financiación para costear un tratamiento experimental para el pequeño Javi, que sufre la enfermedad neurodegenerativa Nedamss.

"El aforo del cine Marvi para el concierto se completó y la gente respondió y colaboró con la iniciativa solidaria", agradece la directora de la escuela Rosa Fernández, que señala que durante el mismo la asociación colocó un stand a la entrada del cine que con el que la gente también se sumó a participar

Además de las actuaciones del alumnado de la Escuela de Música, el concierto contó con la participación del músico braseleño Vaudí y del cantante José, del dúo Héctor y José, además de la aparición de Papá Noel.

