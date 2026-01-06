La iniciativa solidaria de la Escuela de Música de Tineo recauda 233 euros para "El Ángel de Javi"
Los donativos se recogieron durante el concierto de Navidad y en huchas repartidas en Tineo y Navelgas
La Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Tineo dedicó su concierto de Navidad, en el que celebró su treinta aniversario, a una causa benéfica, a la asociación "El Ángel de Javi". La asociación de padres y alumnos del centro fue la encargada de repartir las huchas para recaudar fondos, no solo durante el concierto sino por los establecimientos de Tineo y Navelgas. Estuvieron a disposición del público durante casi dos semanas logrando recaudar 232,97 euros, que ya han sido entregados a la asociación que busca financiación para costear un tratamiento experimental para el pequeño Javi, que sufre la enfermedad neurodegenerativa Nedamss.
"El aforo del cine Marvi para el concierto se completó y la gente respondió y colaboró con la iniciativa solidaria", agradece la directora de la escuela Rosa Fernández, que señala que durante el mismo la asociación colocó un stand a la entrada del cine que con el que la gente también se sumó a participar
Además de las actuaciones del alumnado de la Escuela de Música, el concierto contó con la participación del músico braseleño Vaudí y del cantante José, del dúo Héctor y José, además de la aparición de Papá Noel.
