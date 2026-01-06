El Tineo celebra sus sesenta años en plena forma: 160 fichas federadas y 12 equipos

El Club Deportivo Tineo cerró el año celebrando su 60º aniversario. La fundación del club data del 31 de mayo de 1965 y los actos conmemorativos tuvieron lugar durante estas Navidades. Entre ellos no faltó el fútbol y los homenajes. Además, deportivamente, el club pudo festejar en 2025 el ascenso a Primera Asturfútbol, siendo el principal objetivo de esta temporada mantenerse en la categoría.

A sus 60 años, el club presume de tener una buena salud, con 160 fichas federadas y 12 equipos. La directiva del club, que se renovó el pasado verano, asegura que hay mucha cantera. Una cantera que comienza en los prebenjamines, niños de 6 y 7 años. Además, subrayan que prácticamente en todas las categorías de fútbol base hay dos equipos. No cuentan con formaciones femeninas y no es un objetivo que se planteen a corto plazo. Senén González, miembro de la directiva, reconoce que en el ámbito del fútbol femenino está trabajando "muy bien" el club Villa de Tineo Fútbol Sala.

González pone el énfasis en el importante apoyo de los tinetenses hacia el equipo de fútbol. "En estos meses doblamos el número de socios y de patrocinadores, la gente en Tineo viene al campo y colabora mucho, también a nivel empresarial hay apoyo, así que vemos que el club importa en Tineo", subraya. De hecho, destaca la relevancia que tiene para el concejo contar con el club deportivo: "Al mes pasan por Tineo gracias al fútbol unas 2.000 personas que descubren el concejo, que consumen en nuestra hostelería, y eso es muy importante. Si quitáramos el fútbol, el fin de semana sería terrible".

Entre los retos que se marca la directiva está adecuar poco a poco las instalaciones del campo municipal "Sergio Menéndez Martínez", situado en San Roque. Un objetivo prioritario es mejorar la iluminación del campo con vistas a los entrenamientos, para lo que están trabajando con el Ayuntamiento. Más ambiciosa es la intención de renovar el césped, que está "bastante deteriorado". No obstante, para el club es un proyecto inabarcable económicamente, por lo que necesitan recabar apoyos.

Una mejora importante lograda para esta temporada fue la cesión de un medio de transporte para mover a los equipos a los diferentes partidos. La empresa local Alvemaco es la facilitadora del vehículo, que cuenta con nueve plazas.

El apoyo de las empresas privadas para su continuidad es clave y así lo agradecieron durante los actos de celebración del aniversario con un homenaje al fundador de la empresa Café El Gallego, hoy Cafento, Juan Carlos Rodríguez Menéndez. El cronista del club, Paco Valledor, asegura que el tinetense fue "una de las figuras más importantes dentro de la historia del club" y estuvo involucrado en su directiva en diferentes momentos siendo diez años vicepresidente.

Un tributo en el que se colocó una placa de recuerdo al empresario y que tuvo lugar el mismo día en el que se celebró un partido histórico entre la selección de jugadores que hace 10 años ascendieron al Tineo a Tercera División y el Tineo Veteranos.

Entre los actos organizados, también se rindió homenaje a tres futbolistas que empezaron en el Tineo y que llegaron a ser jugadores profesionales: Luciano Lorences, Richard García y Marcos Suárez.