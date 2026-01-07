Las antiguas escuelas de Ballota encaran este año su primera gran reparación

Ballota despidió el año con una noticia largamente esperada. El Ayuntamiento ha aprobado la partida presupuestaria para acometer la primera fase de reparación del edificio de las antiguas escuelas, un inmueble cargado de memoria que hoy sigue latiendo como centro social y espacio de encuentro vecinal.

Según explicó el Alcalde, Carlos Valle, el gobierno local ha dado luz verde a una actuación que permitirá abordar "una reparación integral de la cubierta", uno de los puntos más sensibles del edificio, además "de la reposición, reparación y pintura de las fachadas". Un paso necesario para garantizar la conservación del inmueble y su uso en condiciones adecuadas.

No se trata solo de ladrillos, tejas y pintura. En estos pueblos, contar con un local social en buen estado es mucho más que una cuestión de mantenimiento.

Las antiguas escuelas rurales siguen cumpliendo hoy una función esencial: combatir el aislamiento, reforzar los lazos vecinales y mantener viva la actividad social. Su rehabilitación supone, por tanto, una inversión en cohesión social y en futuro para el medio rural, según los gobiernos locales que invierten en estas infraestructuras.

Desde el Ayuntamiento de Cudillero se subraya que esta es solo la primera fase de un proceso más amplio, pero también un "compromiso claro" con la conservación del patrimonio y con las necesidades reales de los vecinos.