Castropol tiene un plan para crear un espacio museístico y cultural en pleno centro de la villa

El Ayuntamiento de Castropol invirtió 110.000 euros en 2025 en la compra de un céntrico inmueble en la capital del concejo. Su objetivo: convertirlo en un espacio cultural que funcione como museo, sala de exposiciones y lugar para acoger eventos culturales de todo tipo.

El inmueble cuenta con dos plantas y ático y está en la calle Penzol Lavandera, a dos pasos de la casa consistorial. La planta baja, antigua sede de una oficina bancaria, está siendo usada de manera transitoria como local vecinal, en concreto punto de reunión de uno de los grupos de alfombristas que trabajan para el Corpus. Allí se confeccionan los mantos que decoran la citada calle Penzol Lavandera.

Partida en los presupuestos

Ahora el reto es lograr la financiación para hacerlo posible. En primer lugar, toca redactar el proyecto y, para ello, los presupuestos recién aprobados para 2026 incluyen una partida para hacer posible la transformación. “El futuro centro incluirá contenidos dedicados a la navegación en vela latina, declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial, y mostrará también el potencial natural de Castropol, con especial atención a su riqueza ornitológica, al deporte y a su historia”, señala el Alcalde castropolense, Francisco Javier Vinjoy.

La propuesta, añade el primer edil, contempla "una gestión dinámica y una apuesta por la innovación, incorporando nuevas tecnologías y experiencias inmersivas e interactivas para acercar el patrimonio cultural y natural a públicos diversos". Entre los planes del Gobierno de Vinjoy está que el centro pueda acoger "exposiciones y muestras de obras de autores locales, reforzando el vínculo con la creación artística del concejo y ofreciendo una programación abierta a la participación". En la actualidad, la capital castropolense carece de un espacio adecuado para las exposiciones, que se suelen colocar en el teatro casino, bien aprovechando la escalera que da acceso a la Biblioteca Popular Circulante Menéndez Pelayo o el propio salón de actos.

Espacio ajardinado

El céntrico inmueble cuenta en la parte posterior con un pequeño terreno y ahí el Gobierno local plantea "habilitar un pequeño espacio ajardinado como zona de encuentro para visitantes, con posibilidad de tomar un café y disfrutar de un entorno tranquilo".

Cabe añadir que Castropol no cuenta en la actualidad con ningún equipamiento museístico. En el año 2010 se abrió en la antigua explanada de Serrasa el Centro de Interpretación de la Ría del Eo con una inversión de 1,2 millones de euros. Estaba dedicado a mostrar la riqueza natural del concejo y la comarca. Sin embargo, su ubicación alejada del casco urbano lastró el centro desde su apertura y contó siempre con una baja afluencia de visitantes. Con los años, acabó por cerrar sus puertas. Con este nuevo plan, el consistorio podría recuperar un espacio en el que mostrar al visitante su potencial cultural y natural.