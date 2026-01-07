Esther García, escritora valdesana: "Los pueblos solo tienen futuro si se trabaja desde lo colectivo, defendiendo servicios, cultura y vida cotidiana"

Si la escritora Esther García (1948) tuviera que describirse con tres adjetivos, elegiría "constante, comprometida y emprendedora". En esta entrevista habla, quizás sin saberlo, de los significados de estas palabras, que también son conceptos. La literata presentó una nueva obra y aprovechó las navidades para viajar a su casa, en La Degollada, donde es conocida por ser una vecina muy activa. Este año pregonó el nacimiento viviente que organiza la asociación vecinal, cuyo texto fue redactado por ella, y presentó una edición en papel. También aprovechó diciembre, mes de encuentros, para presentar su última obra, "Xiblón. Menudu putiferiu".

-¿Cómo ve la literatura actual?

-La veo muy diversa y viva, aunque también marcada por la prisa, hoy todo es efímero, estamos condicionados por las redes sociales y el mercado. Hay voces muy valiosas, pero a veces cuesta que encuentren espacio frente a productos más inmediatos, con un márketing muy potente. Echo de menos más tiempo para la lectura profunda y menos urgencia por la novedad constante. Hay que tener en cuenta que la buena literatura no pasa de moda. Yo espero que Xiblón deje huella en quien la lea y que quede para la posteridad. Me consta que muchos lectores se identificaron y recordaron las cosas que en ella cuento, y, por otra parte, pienso que va a enganchar también a los jóvenes.

-¿Qué pide para la literatura en asturiano?

-Respeto, normalidad, publicidad y apoyo real. Que se la lea sin complejos, sin miedo a no entenderlo y que tenga los mismos canales de difusión, crítica y presencia institucional que cualquier otra literatura. La literatura en asturiano no es un género menor, es literatura a lo grande, sin más, floreciente en todos los géneros. Hoy día podemos presumir de ello y estamos a la altura de la literatura escrita en todas las lenguas del Estado.

-¿Cuál es su valoración sobre la literatura y los jóvenes?

-Los jóvenes leen, quizá no siempre lo que esperamos. Habría que hacer un estudio en profundidad; quizá así desterraríamos el mito de que la juventud no lee. La clave está en ofrecerles textos que les gusten, que les enganchen en cada edad y en no separar la literatura de la vida. Cuando un libro conecta con sus inquietudes, la respuesta es inmediata, tanto los jóvenes como los niños son los mejores críticos y su opinión habría que tenerla en cuenta. Solo hay que ver las colas de jóvenes que se forman en las ferias del libro, para llevar libros firmados por sus autores favoritos.

-¿Qué supone para usted esta nueva obra?

-"Xiblón. Menudu putiferiu" supone un paso más en mi manera de contar el mundo que conozco: el de la memoria rural, la oralidad y la complejidad de las relaciones humanas, las miserias de la convivencia y de la vida, vistas desde dentro. Digamos que es Asturias desde dentro. Es una novela que nace de muchas voces, de historias escuchadas, vividas o heredadas, y que intenta dar a conocer lo que durante mucho tiempo fue silencio o rumor. Es una novela testimonial, que tiene mucho de realismo mágico y que documenta una forma de vida, en muchos casos hiperbolizada, es decir novelada. Es una confirmación de que la lengua asturiana es un territorio narrativo plenamente válido para la novela, con una potencia expresiva enorme. Es verdad que todavía hay mucha gente que le cuesta leer en asturiano, pero estoy satisfecha con la opinión de mis lectores. Es una novela dura, pero al mismo tiempo está presente el humor asturiano, que suaviza situaciones. Está gustando mucho, sus páginas están impregnadas, de humor, exageración, de secretos y situaciones escabrosas y también sucesos que dan sentido a lo inexplicable, asumido como real por las gentes.

-¿Qué le aporta la literatura después de tanto tiempo? ¿Se cansas de escribir? ¿A veces es una obligación editorial?

-No, eso nunca. La literatura sigue siendo para mi un refugio, un lugar de libertad. Hay momentos que no tengo el tiempo que quisiera, porque tengo muchos frentes abiertos, pero nunca he sentido la escritura como una obligación vacía. Escribir sigue siendo para mí una forma de entender el mundo y de trasmitir a los demás lo que siento, lo que quiero contar. Me encanta cuando otras personas ponen alma a mis escritos, tanto en poesía como en prosa.

-¿Cómo ve el occidente asturiano?

-El occidente es mi tierra a la que me siento unida, aunque me haya ido muy joven, vuelvo siempre que puedo y ahí tengo mi casa eterna. Lo veo lleno de belleza, de riqueza cultural donde sigo rememorando mis vivencias, mis recuerdos, y todo lo que me llena el alma, pero también lo veo castigado por el abandono y la despoblación. Aun así, sigue siendo un territorio de resistencia, en el que la memoria y la identidad continúan vivas.

-¿Qué iniciativas culturales destaca?

-Destaco las que nacen del compromiso colectivo, como las asociaciones, clubes de lectura, fiestas, recuperación de tradiciones, proyectos que unen literatura, música y tradición oral. Todo lo que sea favorecer las relaciones humanas que tanta falta nos hacen. Abrazarse de vez en cuando es vida, es salud.

-¿Qué propondría para mejorar los índices de lectura?

-Leer más en voz alta, leer en comunidad, reunirse para compartir lecturas (podría ser una aportación a nuevos filandones) y leer desde la infancia sin imponer. La familia tiene un papel importante. Que los libros estén presentes en la vida cotidiana, no solo en la escuela. Que los libros de autores y autoras asturianos (además de otros) estén a la vista y se recomienden en bibliotecas, librerías y otros foros literarios.

-¿Cómo se imagina el mundo editorial dentro de diez años?

-Más híbrido, con convivencia entre papel y digital, pero el papel pienso que no va a desaparecer. Los audiolibros, quizá son otra forma de literatura oral y abren el acceso a la literatura a otros lectores Me gustaría que se cuide y se valore más a los creadores, "sin creadores no hay cultura". Hay muchos aspectos que mejorar, necesitamos un colectivo editorial que mime más a sus autores, menos sometido a la lógica puramente comercial.

-Siempre fue una vecina muy implicada con tu pueblo de origen. ¿Se hace cada vez más necesaria la unión vecinal? ¿Cree que se puede hacer algo más por los pueblos de Asturias?

-Así es, estuve 16 años presidiendo la Asociación de Vecinos de Belén de La Montaña, entregada por completo a mi gente, ilusionada con la recuperación y dinamización cultural de mi parroquia. Porque estoy convencida de que la unión vecinal, el asociacionismo, es hoy más necesario que nunca. Los pueblos solo tienen futuro si se trabaja desde lo colectivo, defendiendo servicios, cultura y vida cotidiana. No podemos caer en el desarraigo cultural alimentados por la aculturación y soledad que nos amaga. Me gusta siempre colaborar y apoyar proyectos que nazcan allí, en una zona tan rica y que tenemos que potenciar. Aquello es mi territorio, aunque vivo fuera, siempre me sentí aldeana de La Degol.lada, atada a la forma de entender el mundo que aprendí allí, con todo lo positivo que tiene no renunciar nunca a tus orígenes.