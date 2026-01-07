Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece a los 82 años Luis Suárez de Ron, el luarqués amante del fútbol "del Luarca"

El Asilo, donde ejerció de tesorero, destacó su "honestidad, generosidad, humildad, bondad y disciplina"

Ana M. Serrano

Luarca (Valdés)

"Socio, directivo y colaborador del Luarca C.F. durante toda su vida, Luis acudía a los partidos y se daba varias vueltas a La Veigona mientras seguía las incidencias de los encuentros de su equipo favorito". Fueron las primeras palabras que el club de fútbol luarqués, del puño de Cipriano Fernández, dedicó a Luis Suárez de Ron, quien falleció el pasado seis de enero a los 82 años.

El luarqués fue también directivo y tesorero del Hospital Asilo de Luarca (actual Abhal) y una persona querida y conocida en la capital del concejo.

La residencia Abhal también quiso despedirse públicamente y lamentó la pérdida porque Luis Suárez de Ron se esforzó por tener durante su vida "fortaleza, compromiso, honestidad, generosidad, humildad, bondad, disciplina y cariño hacia todas la personas que cuidamos del Hospital Asilo de Luarca". "Nos ha dejado un Luarqués con mayúsculas, un enamorado de su villa y de todas sus tradiciones y alguien que llevaba en su corazón ese gen que distingue a los que siempre presumen de su tierra y su historia", resumieron desde la institución.

Luis Suárez de Ron recibió en 1998 la Insignia de Plata del Luarca Club de Fútbol.

A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias

Última hora sobre el estado de salud de Sara Carbonero tras ser ingresada de urgencia en el hospital

La Agencia de Salud centrará el debata del primer Pleno del año de Oviedo

Semifinal de la Supercopa de España: Barcelona - Athletic Club, en directo

Por qué nos duelen más las articulaciones cuando hace frío o está lloviendo

Puerto de Vega estrena un servicio piloto para evitar el impacto perjudicial del turismo

Una de las pruebas de trail más exigentes de España vuelve a Asturias y sus inscripciones ya están abiertas: El EDP Desafío Somiedo

