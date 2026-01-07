Fallece a los 82 años Luis Suárez de Ron, el luarqués amante del fútbol "del Luarca"
El Asilo, donde ejerció de tesorero, destacó su "honestidad, generosidad, humildad, bondad y disciplina"
"Socio, directivo y colaborador del Luarca C.F. durante toda su vida, Luis acudía a los partidos y se daba varias vueltas a La Veigona mientras seguía las incidencias de los encuentros de su equipo favorito". Fueron las primeras palabras que el club de fútbol luarqués, del puño de Cipriano Fernández, dedicó a Luis Suárez de Ron, quien falleció el pasado seis de enero a los 82 años.
El luarqués fue también directivo y tesorero del Hospital Asilo de Luarca (actual Abhal) y una persona querida y conocida en la capital del concejo.
La residencia Abhal también quiso despedirse públicamente y lamentó la pérdida porque Luis Suárez de Ron se esforzó por tener durante su vida "fortaleza, compromiso, honestidad, generosidad, humildad, bondad, disciplina y cariño hacia todas la personas que cuidamos del Hospital Asilo de Luarca". "Nos ha dejado un Luarqués con mayúsculas, un enamorado de su villa y de todas sus tradiciones y alguien que llevaba en su corazón ese gen que distingue a los que siempre presumen de su tierra y su historia", resumieron desde la institución.
Luis Suárez de Ron recibió en 1998 la Insignia de Plata del Luarca Club de Fútbol.
