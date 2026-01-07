Puerto de Vega estrena un servicio piloto para evitar el impacto perjudicial del turismo

Puerto de Vega estrena un servicio piloto de recogida de residuos orgánicos dirigido al sector hostelero, una iniciativa que busca mejorar el reciclaje y reducir el impacto ambiental en esta zona costera del concejo, sgún el gobierno lcaol.

La experiencia forma parte de la Semana Europea de la Prevención de Residuos y toma como referencia el lema continental "Conecta el valor, desconecta el residuo", llevándolo a acciones concretas en el ámbito local. El plan permitirá a bares y restaurantes separar correctamente los desechos orgánicos, "incrementando la calidad y cantidad del reciclaje y evitando que restos contaminantes lleguen a zonas sensibles del litoral".

Según explican desde el Ayuntamiento, Puerto de Vega funciona como laboratorio para probar y ajustar el sistema antes de su ampliación. La información recogida durante esta fase piloto servirá para optimizar rutas de recogida, horarios y la colaboración con el sector hostelero, de manera que la experiencia sea eficiente y replicable.

El siguiente paso será trasladar este modelo a Navia capital, extendiendo el beneficio a todo el ámbito urbano y fomentando una cultura de reciclaje más sólida entre vecinos y negocios.