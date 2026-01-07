Puerto de Vega estrena un servicio piloto para evitar el impacto perjudicial del turismo
El plan, centrado en el sector hostelero, busca mejorar el reciclaje y reducir el impacto ambiental en la zona costera, con miras a ampliarse próximamente a Navia capital
Puerto de Vega estrena un servicio piloto de recogida de residuos orgánicos dirigido al sector hostelero, una iniciativa que busca mejorar el reciclaje y reducir el impacto ambiental en esta zona costera del concejo, sgún el gobierno lcaol.
La experiencia forma parte de la Semana Europea de la Prevención de Residuos y toma como referencia el lema continental "Conecta el valor, desconecta el residuo", llevándolo a acciones concretas en el ámbito local. El plan permitirá a bares y restaurantes separar correctamente los desechos orgánicos, "incrementando la calidad y cantidad del reciclaje y evitando que restos contaminantes lleguen a zonas sensibles del litoral".
Según explican desde el Ayuntamiento, Puerto de Vega funciona como laboratorio para probar y ajustar el sistema antes de su ampliación. La información recogida durante esta fase piloto servirá para optimizar rutas de recogida, horarios y la colaboración con el sector hostelero, de manera que la experiencia sea eficiente y replicable.
El siguiente paso será trasladar este modelo a Navia capital, extendiendo el beneficio a todo el ámbito urbano y fomentando una cultura de reciclaje más sólida entre vecinos y negocios.
