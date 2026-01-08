Los escolares de Cerredo se quedaron sin su primer día de clase por el frío: el edificio estuvo sin calefacción y la temperatura bajó a 8 °C

El colegio público de educación básica de Cerredo, en Degaña, no pudo retomar con normalidad sus clases después de Navidad. Al llegar al centro, docentes y alumnado se encontraron con un edificio demasiado frío como para poder impartir clases durante la jornada. El termómetro marcaba 8 °C.

La calefacción había estado apagada y aunque se encendió a la apertura del colegio, no logró superar los 12 °C, por lo que el equipo directivo solicitó a Consejería de Educación el permiso para suspender la actividad lectiva y los 45 estudiantes regresaron a sus casas.

El centro advierte que la situación se repetirá este viernes si la temperatura a las 8.30 horas es inferior a los 17 °C.

El alcalde, Óscar Ancares, explica que la razón de que la caldera estuviera apagada se debió a que en algún momento saltó “el diferencial” lo que hizo que se cortase el suministro eléctrico. Ancares apunta que el problema pudo darse el día Reyes o el miércoles, ya que asegura que varias familias le confirmaron que vieron la caldera en funcionamiento durante el lunes 5. Además, confirma que la caldera no presenta ningún tipo de avería y que este jueves volvió a funcionar con normalidad “pero el colegio es tan grande que tarda en caldear, más aún con la temperatura exterior tan fría”.