Los escolares de Cerredo se quedaron sin su primer día de clase por el frío: el edificio estuvo sin calefacción y la temperatura bajó a 8 °C
La temperatura en el centro durante la mañana, con la caldera ya en funcionamiento, solo alcanzó los 12 °C
El colegio público de educación básica de Cerredo, en Degaña, no pudo retomar con normalidad sus clases después de Navidad. Al llegar al centro, docentes y alumnado se encontraron con un edificio demasiado frío como para poder impartir clases durante la jornada. El termómetro marcaba 8 °C.
La calefacción había estado apagada y aunque se encendió a la apertura del colegio, no logró superar los 12 °C, por lo que el equipo directivo solicitó a Consejería de Educación el permiso para suspender la actividad lectiva y los 45 estudiantes regresaron a sus casas.
El centro advierte que la situación se repetirá este viernes si la temperatura a las 8.30 horas es inferior a los 17 °C.
El alcalde, Óscar Ancares, explica que la razón de que la caldera estuviera apagada se debió a que en algún momento saltó “el diferencial” lo que hizo que se cortase el suministro eléctrico. Ancares apunta que el problema pudo darse el día Reyes o el miércoles, ya que asegura que varias familias le confirmaron que vieron la caldera en funcionamiento durante el lunes 5. Además, confirma que la caldera no presenta ningún tipo de avería y que este jueves volvió a funcionar con normalidad “pero el colegio es tan grande que tarda en caldear, más aún con la temperatura exterior tan fría”.
- Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
- La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
- Oier Luengo, central del Real Oviedo, saldrá cedido con opción de compra: estos son los dos equipos interesados
- Un colegio de la Pola prohíbe jugar al balón en el patio y la Consejería lo avala: 'Se garantiza la igualdad y se reducen los conflictos
- El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
- Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en el caso de la calle Contracay