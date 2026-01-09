La Casa de Cultura de Coaña rompe barreras: 105.378 euros para mejorar la accesibilidad y el mantenimiento del edificio
Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 29 de enero
El Gobierno de Asturias ha licitado las obras de mejora de la Casa de Cultura Jardón-Perissé, ubicada en Ortigueira, Coaña, con una inversión de 105.378 euros destinada a reforzar la accesibilidad y garantizar el mantenimiento del equipamiento cultural municipal. Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 29 de enero.
Impulsada por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, la intervención se centrará en facilitar el acceso a todas las personas usuarias y prevenir problemas estructurales, reforzando la seguridad y el correcto funcionamiento del edificio. El consejero, Alejandro Calvo, destac, además, la idea de "proteger el edificio a largo plazo".
Rampa y escaleras nuevas
Entre las principales actuaciones destacan la adaptación de la entrada principal para personas con movilidad reducida mediante la instalación de una rampa y nuevas escaleras, mientras que el acceso trasero izquierdo quedará exclusivamente como salida de emergencia, informa la Consejería. El acceso derecho combinará la función de entrada de apoyo con la posibilidad de introducir materiales y equipos necesarios para las actividades culturales, añade.
Además, se renovará el sistema de drenaje y los saneamientos exteriores para reducir las humedades interiores y proteger la edificación a largo plazo. La intervención incluirá también mejoras en la ventilación del forjado sanitario y la impermeabilización del perímetro enterrado del inmueble, en una apuesta por el mantenimiento preventivo que no afectará al uso cotidiano del espacio.
La actuación forma parte del programa de obras cooperables del Principado, desarrollado en colaboración con los ayuntamientos, con el objetivo de conservar y mejorar infraestructuras municipales en concejos de menos de 20.000 habitantes.
