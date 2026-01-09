Confusión y malestar entre las familias Cerredo tras suspenderse por segundo día consecutivo las clases por el frío de las aulas

El colegio público de Cerredo volvió a cerrar sus puertas por segundo día de consecutivo a los alumnos de Primaria y Secundaria por no poder calentar las aulas. El centro remitió un comunicado a las familias a primera hora de este viernes informando de que, si las temperaturas no alcanzaban los 17 grados, se suspendería la actividad lectiva. Sin embargo, la situación generó confusión, ya que cuando los termómetros marcaban 14 grados las clases continuaban sin suspenderse, a la espera de la orden de la Consejería.

Padres y alumnos permanecieron "durante casi dos horas en el porche del centro" esperando una confirmación oficial sobre la suspensión de clases. Fue a las 11:30 horas cuando finalmente se anunció que las clases de primaria y secundaria quedaban suspendidas, momento en el que los progenitores procedieron a recoger a los estudiantes.

Minutos más tarde, llegó una nueva notificación a través de Teams que informaba textualmente que "las clases quedan suspendidas hasta que se solucione el problema", generando aún más incertidumbre entre las familias, que desconocen si deberán acudir al colegio el próximo lunes.

Ante esta situación, los padres han solicitado explicaciones al Ayuntamiento, a la Consejería de Educación y al propio centro, y esperan una respuesta clara que les permita organizar la jornada de sus hijos con certeza de cara al próximo lunes.

"Las familias solo pedimos a todas las partes implicadas una solución al problema y que nuestros hijos e hijas puedan continuar con su formación con normalidad", señalan los progenitores, resaltando la necesidad de "protocolos claros y comunicación eficaz" ante situaciones que afectan directamente al desarrollo educativo.