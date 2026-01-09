Confusión y malestar entre las familias Cerredo tras suspenderse por segundo día consecutivo las clases por el frío de las aulas
"Las familias solo pedimos a todas las partes implicadas una solución al problema y que nuestros hijos e hijas puedan continuar con su formación con normalidad", señalan los progenitores
El colegio público de Cerredo volvió a cerrar sus puertas por segundo día de consecutivo a los alumnos de Primaria y Secundaria por no poder calentar las aulas. El centro remitió un comunicado a las familias a primera hora de este viernes informando de que, si las temperaturas no alcanzaban los 17 grados, se suspendería la actividad lectiva. Sin embargo, la situación generó confusión, ya que cuando los termómetros marcaban 14 grados las clases continuaban sin suspenderse, a la espera de la orden de la Consejería.
Padres y alumnos permanecieron "durante casi dos horas en el porche del centro" esperando una confirmación oficial sobre la suspensión de clases. Fue a las 11:30 horas cuando finalmente se anunció que las clases de primaria y secundaria quedaban suspendidas, momento en el que los progenitores procedieron a recoger a los estudiantes.
Minutos más tarde, llegó una nueva notificación a través de Teams que informaba textualmente que "las clases quedan suspendidas hasta que se solucione el problema", generando aún más incertidumbre entre las familias, que desconocen si deberán acudir al colegio el próximo lunes.
Ante esta situación, los padres han solicitado explicaciones al Ayuntamiento, a la Consejería de Educación y al propio centro, y esperan una respuesta clara que les permita organizar la jornada de sus hijos con certeza de cara al próximo lunes.
"Las familias solo pedimos a todas las partes implicadas una solución al problema y que nuestros hijos e hijas puedan continuar con su formación con normalidad", señalan los progenitores, resaltando la necesidad de "protocolos claros y comunicación eficaz" ante situaciones que afectan directamente al desarrollo educativo.
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
- Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
- Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
- Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en pleno centro de Gijón
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
- El Ayuntamiento de Oviedo contrata durante un año a 20 jóvenes recién titulados