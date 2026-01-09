Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Los escolares de Cerredo se quedaron sin su primer día de clase por el frío: el edificio estuvo sin calefacción y la temperatura bajó a 8 °C

La temperatura en el centro durante la mañana, con la caldera ya en funcionamiento, solo alcanzó los 12 °C

Colegio de Cerredo en una imagen de Google maps.

Colegio de Cerredo en una imagen de Google maps. / Google maps

Demelsa Álvarez

Cerredo (Degaña)

El colegio público de educación básica de Cerredo, en Degaña, no pudo retomar con normalidad sus clases después de Navidad. Al llegar al centro, docentes y alumnado se encontraron con un edificio demasiado frío como para poder impartir clases durante la jornada. El termómetro marcaba 8 °C.

La imagen del termómetro durante la mañana marcando 8ºC.

La imagen del termómetro durante la mañana marcando 8ºC. / R. D. Á.

La calefacción había estado apagada y aunque se encendió a la apertura del colegio, no logró superar los 12 °C, por lo que el equipo directivo solicitó a Consejería de Educación el permiso para suspender la actividad lectiva y los 45 estudiantes regresaron a sus casas.

El centro advierte que la situación se repetirá este viernes si la temperatura a las 8.30 horas es inferior a los 17 °C.

El alcalde, Óscar Ancares, explica que la razón de que la caldera estuviera apagada se debió a que en algún momento saltó “el diferencial” lo que hizo que se cortase el suministro eléctrico. Ancares apunta que el problema pudo darse el día Reyes o el miércoles, ya que asegura que varias familias le confirmaron que vieron la caldera en funcionamiento durante el lunes 5. Además, confirma que la caldera no presenta ningún tipo de avería y que este jueves volvió a funcionar con normalidad “pero el colegio es tan grande que tarda en caldear, más aún con la temperatura exterior tan fría”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents