Los mineros de Tormaleo recuperan la esperanza tras reunirse con el nuevo empresario: se compromete a pagarles los salarios pendientes en enero y a retomar la actividad en febrero

Los trabajadores de la mina Miura, de Tormaleo (Ibias), han recuperado la esperanza después de reunirse con el nuevo empresario de la explotación, el madrileño Fernando Martínez Blanco, que adquirió la mina de carbón el pasado mes de octubre. En este mes de enero está previsto que cobren salarios pendientes, que ya suman ocho meses, y en febrero se espera que la mina pueda volver a retomar la actividad extractiva.

“Se comprometió a pagarnos todo lo adeudado a lo largo de este mes y nos pidió un voto de confianza, las explicaciones que nos dio fueron bastante satisfactorias para todo el mundo y la gente salió contenta de la reunión”, resume José María Pérez Pereira, representante de los trabajadores por SOMA-FITAG-UGT, sobre la reunión que tuvieron en la mina los trabajadores con el empresario este jueves 8 de enero.

Además, les concretó que, si alrededor del 21 de enero no se producía aún el pago, él mismo volvería a la mina para ofrecer explicaciones y concretar el día de cobro, que según detalla Pérez Pereira siempre se produciría “dentro del mes de enero”. De este modo, los trabajadores paralizan las movilizaciones que tenían previstas a la espera de ver si se cumplen los nuevos plazos comprometidos.

Desde hace unos meses los trabajadores de la mina ibiense, ahora mismo alrededor de 36 entre la plantilla de la empresa y la contrata, tienen un permiso retribuido, puesto que durante la dirección del anterior propietario, Carbones La Vega, dirigida por el empresario Jesús Rodríguez Morán (Chus Mirantes) -vinculado a la mina de Cerredo (Degaña) en la que murieron este mes de marzo cinco trabajadores -; la mina de Tormaleo se quedó “sin material para trabajar de forma segura, entonces, al no existir ese material se detuvieron las labores”, detalla el representante sindical, que matiza que en ese momento hubo el compromiso de seguir pagando esos meses “para que no nos fuéramos, siendo personal muy necesario para la empresa”.

La reincorporación al trabajo se hará a partir de que la plantilla haya cobrado los atrasos y de forma paulatina, con el objetivo de ir retomando la actividad a lo largo del mes de febrero, una vez que también comience a llegar el nuevo material necesario para iniciar las labores.