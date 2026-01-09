Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Navia se prepara la XVII gala del Deporte, que contará con la presencia "de lujo" de la piragüista Lucía Val Cerdeira

Se entregarán premios en diez categorías, que abarcan desde los deportistas absolutos y de base hasta la trayectoria, gestión y valores deportivos

Foto de familia de la Gala del Deporte del año pasado.

Foto de familia de la Gala del Deporte del año pasado. / T. Cascudo

Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Navia

Navia se preàra para celebrar el sábado 24 de enero, a las 19:30 horas en Cine Fantasio, la XVII Gala del Deporte, un encuentro que se ha consolidado como una de las citas más emotivas del calendario local. La iniciativa del Ayuntamiento naviega busca "reconocer la labor de personas e instituciones que han destacado por su excelencia, trayectoria y valores en el ámbito deportivo durante la última temporada".

La gala contará con la presencia "de lujo" de la coañesa y piragüista Lucía Val Cerdeira, referente del piragüismo asturiano y nacional, quien será la Invitada de Honor. Su participación pretende "inspirar a los jóvenes atletas del concejo, mostrando que la constancia y el esfuerzo son el camino hacia el éxito".

El cocncejo, según la alcaldesa, Ana Isabel Fernández, apuesta firmemente por el deporte en todas sus formas. "Esta gala es una oportunidad para reconocer a quienes día a día trabajan por nuestra comunidad deportiva y para motivar a las nuevas generaciones”, destaca

Siguiendo el reglamento oficial, se entregarán premios en diez categorías, que abarcan desde los deportistas absolutos y de base hasta la trayectoria, gestión y valores deportivos. Los clubes del concejo son los encargados de proponer a los candidatos, quienes deben estar vinculados a entidades naviegas o ser naturales o empadronados en el municipio.

La gala recorrerá todas las áreas que definen la excelencia deportiva en Navia: desde los mejores deportistas absolutos y de categorías inferiores hasta premios a la trayectoria, la gestión de eventos, la promoción del deporte base y la mención especial.

