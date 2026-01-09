Navia recupera los manuscritos de tres poemas de Ramón de Campoamor

El Ayuntamiento de Navia recupera tres manuscritos originales del poeta, escritor y político durante la Restauración Ramón de Campoamor (Navia, 1817-Madrid, 1901). Se trata de tres borradores y versiones originales de las obras "El tren expreso", "Dulces cadenas" y "El quinto no matar".

Unos documentos que para el Ayuntamiento naviego son "tres piezas fundamentales del legado literario de nuestro vecino más ilustre" y hacen hincapié en el "valor histórico y cultural" de las obras, al tratarse de borradores y versiones originales escritas "de su puño y letra", además de autógrafos.

La alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, pone énfasis en que esta adquisición refuerza la identidad de Navia como "cuna y custodia del legado de Campoamor" y subraya que es "un orgullo que estos documentos originales regresen a casa. Nuestro compromiso con la memoria de Campoamor es absoluto".

Las obras recuperadas datan de en torno al año 1870 y como particularidad destaca que "El quinto no matar" está escrito en el reverso de impresos oficiales de la época lo que hace que sea "un ejemplar de gran valor documental", subraya la Administración local.

La adquisición fue posible en una reciente subasta y ya han pasado a formar parte del patrimonio documental municipal. Precisamente, la alcaldesa Ana Isabel Fernández, ha querido agradecer públicamente la colaboración de Juan Méjica, "cuyo compromiso e interés por el patrimonio naviego han sido determinantes en esta operación, al ser quien dio el aviso al Ayuntamiento sobre la celebración de la subasta, permitiendo así que el consistorio pudiera concurrir a la misma con éxito", detalla.

El Ayuntamiento señala que esta operación patrimonial se enmarca "en la estrategia municipal de puesta en valor de la figura y obra del poeta con motivo del 125 aniversario de su fallecimiento" y valora que no solo sirve para enriquecer su archivo histórico, sino que garantiza "la preservación y difusión del legado de uno de los poetas más influyentes del siglo XIX español para las futuras generaciones".

Además, el Consistorio está trabajando en una programación de actos para recordar a su ilustre vecino. El objetivo es que se puedan llevar a cabo diferentes actividades en torno a su figura entre la fecha de su fallecimiento, que fue un 11 de febrero, y la de su nacimiento, el 24 de septiembre.