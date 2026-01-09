Puerto de Vega, a tope con la cultura al inicio de año: las propuestas, aquí

Puerto de Vega quiere que desde principios de año la cultura se convierte en uno de sus principales motores de cohesión social y dinamización local. La localidad acoge en las próximas semanas dos iniciativas que, desde ámbitos distintos y públicos diversos, comparten un mismo objetivo: poner en valor el patrimonio cultural y hacerlo accesible a toda la ciudadanía, desde la infancia hasta el público adulto.

Por un lado, la Biblioteca de Puerto de Vega se convierte en espacio de encuentro para los más pequeños con la actividad "Había una vez en Vega" (martes 13, a las 17.30 horas), incluida en la programación infantil del mes de enero. La propuesta, impulsada gracias al trabajo desinteresado de la profesora jubilada María Elena Fernández-Campoamor, "busca acercar a niños y niñas la historia y la tradición local a través del relato y la narración oral".

La sesión contará con la visita del pirata Francis Drake, interpretado por Juan Meiro, la lectura del cuento "El capitán Calabróte" y un trasfondo que ya ensayó la exprofesora otros años con distintas actividades: la importancia de transmitir el legado cultural desde edades tempranas y de mantener viva la identidad marinera de Puerto de Vega.

Teatro para todos

De forma paralela, el Casino de Puerto de Vega vuelve a levantar el telón con la segunda parte del XIII Certamen de Teatro David Miguel, una cita ya consolidada en la agenda cultural del Occidente asturiano. Once representaciones, a cargo de grupos procedentes de distintos puntos de Asturias y de otras comunidades, se sucederán entre este mes y marzo, con funciones todos los sábados a las 20.30 horas.

"La programación combina creaciones propias, textos clásicos y propuestas contemporáneas", reafirmando el compromiso de la localidad con el teatro amateur y con una oferta cultural de calidad y accesible, según su promotora, Belén Álvarez: La programación arranca este sábado o con la obra "Doña Clara", a cargo del grupo Ollomao de Barreiros, y continúa el 17 de enero con "Del carbayu no nos moverán", de Xana de Perlora. El 31 de enero será el turno de "Ninette y un señor de Murcia", representada por el La Capacha de Gijón.

El 7 de febrero subirá al escenario "Una llamada en la noche", de Odisea Teatro de Oviedo, mientras que el 14 de febrero la compañía La Northa, también de Oviedo, presentará "5677 (En qué se parecen Burgos y New York)", un homenaje a Lorca. El 21 de febrero, el Sin más de Trubia pondrá en escena "El Conde de Burra" regresa de las cruzadas, y el 28 de febrero el El Hórreo de Barcia representará "¡Qué locura de suegra!".

La programación continuará el 7 de marzo con "¡Ay señor señor!", de Adala de Fazouro, y el 14 de marzo con "Secreto en su boca… y La justicia no es muy justa", a cargo del grupo "+Teatro-Móvil" de Remociarte de Puerto de Vega, en una sesión anunciada como "gran estreno". El 21 de marzo será el turno de "Mal do Miolo", de teatro Pico do Castro de Foz, y el certamen se cerrará el 28 de marzo con "Catarse", representada por El Enredo de Santiago de Compostela.

La entrada unitaria cuesta seis euros y es posible comprar un bono.