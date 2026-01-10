El Ayuntamiento de Valdés gana en los tribunales la disputa por el nombre del campo sintético de Barcia
La parroquia rural, contraria a la decisión municipal, deberá pagar las costas
El Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo ha desestimado el recurso interpuesto por la Parroquia Rural de Barcia y Leiján contra el Ayuntamiento de Valdés por el cambio de nombre del campo sintético, que ahora se denomina Óscar Luis Celada. La sentencia confirma que el Consistorio actuó "conforme a derecho" y obliga a la Parroquia a asumir las costas del juicio, fijadas en 600 euros, así como los honorarios de sus propios abogados y los del Ayuntamiento.
El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, ha celebrado la resolución judicial y ha subrayado que este fallo "reafirma la legalidad de todas nuestras decisiones respecto al campo sintético; el Ayuntamiento actuó correctamente y protegió los intereses de todos los vecinos".
Esta sentencia se suma, añade el regidor, a otras dos favorables para el Consistorio en 2023, que obligaron a retirar la instalación del inventario de la parroquia. El Ayuntamiento recuerda que la cesión del terreno para la construcción del campo sintético se realizó por 30 años "y con todas las garantías legales".
No obstante, el conflicto no ha terminado: la Parroquia Rural revocó recientemente la cesión de manera unilateral, lo que ha motivado que los Servicios Jurídicos Municipales presenten una nueva reclamación.
El alcalde advierte que "alguien está asesorando de manera interesada y poco rigurosa a los dirigentes de la Parroquia, provocando que se gasten miles de euros en juicios sin sentido".
