Fallece Consuelo Sánchez, madre de la alcaldesa de El Franco y presidenta de la FACC, Cecilia Pérez
La mujer, ganadera jubilada, pereció en su domicilio de Donlebún, a los 91 años de edad, y será despedida este domingo en la iglesia de Barres (Castropol)
La parroquia castropolense de Barres despedirá este domingo a Consuelo Sánchez, madre de la alcaldesa de El Franco y presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Cecilia Pérez. La mujer, ganadera jubilada, falleció en su domicilio de Donlebún a los 91 años de edad.
Consuelo Sánchez nació en la conocida como Casa García del pueblo franquino de El Franco. Se casó con Lino Pérez Sanjurjo, fallecido hace años, y se mudó a Casa Ferrolés, en Barres. Allí regentaron juntos una ganadería y criaron a sus hijos Alejandro y Cecilia.
El cadáver será recibido este domingo, a las 13:30 horas, en la iglesia de Barres, donde se celebrará el funeral y, acto seguido, se le dará cristiana sepultura en el cementerio parroquial. La capilla ardiente se ha instalado en el tanatorio de Barres, ubicado en el polígono del mismo nombre.
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
- Incertidumbre en el ministerio de Puente: ¿podrán los nuevos trenes de mercancías pasar por la línea del AVE asturiano?
- La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
- Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo
- La DGT lo confirma: todos los conductores que quieran van a poder conseguir dos nuevos puntos en el carné
- La fuente de la plaza de San Miguel de Oviedo ya luce sus nuevos chorros semiesféricos
- El solidario gesto de una gijonesa tras triunfar en el mítico programa 'Cifras y Letras': 'He cumplido un sueño