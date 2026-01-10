Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece Consuelo Sánchez, madre de la alcaldesa de El Franco y presidenta de la FACC, Cecilia Pérez

La mujer, ganadera jubilada, pereció en su domicilio de Donlebún, a los 91 años de edad, y será despedida este domingo en la iglesia de Barres (Castropol)

Imagen de la iglesia de Barres.

Imagen de la iglesia de Barres. / Ayuntamiento de Castropol

T. Cascudo

Barres (Castropol)

La parroquia castropolense de Barres despedirá este domingo a Consuelo Sánchez, madre de la alcaldesa de El Franco y presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Cecilia Pérez. La mujer, ganadera jubilada, falleció en su domicilio de Donlebún a los 91 años de edad.

Consuelo Sánchez nació en la conocida como Casa García del pueblo franquino de El Franco. Se casó con Lino Pérez Sanjurjo, fallecido hace años, y se mudó a Casa Ferrolés, en Barres. Allí regentaron juntos una ganadería y criaron a sus hijos Alejandro y Cecilia.

El cadáver será recibido este domingo, a las 13:30 horas, en la iglesia de Barres, donde se celebrará el funeral y, acto seguido, se le dará cristiana sepultura en el cementerio parroquial. La capilla ardiente se ha instalado en el tanatorio de Barres, ubicado en el polígono del mismo nombre.

