El Museo del Calamar Gigante de Luarca, cerrada hasta Semana Santa
Las obras de mejora de eficiencia energética están impulsadas por el Ayuntamiento de Valdés y financiadas íntegramente con fondos europeos
El Museo del Calamar Gigante de Luarca cerrará temporalmente sus puertas para someterse a una intervención de mejora de eficiencia energética, una actuación impulsada por el Ayuntamiento de Valdés y financiada íntegramente con fondos europeos.
La inversión prevista asciende a 82.000 euros y permitirá optimizar los equipamientos del museo, uno de los principales reclamos turísticos y científicos de la villa de Luarca que atrae a 12.000 visitantes al año. Las obras se enmarcan dentro de la estrategia municipal de modernización de infraestructuras culturales y sostenibles.
El concejal de Turismo, Ismael González, subrayó la importancia de esta actuación para el futuro del centro: "Queremos optimizar los nuevos equipamientos con una inversión continua en gestión, mantenimiento y modernización", señaló y recalcó "el compromiso" del Consistorio con la calidad y la sostenibilidad de la oferta turística local.
Según ha confirmado el Ayuntamiento, el museo reabrirá sus puertas durante la Semana Santa, coincidiendo con uno de los periodos de mayor afluencia de visitantes, lo que permitirá retomar su actividad divulgativa "con instalaciones más eficientes y adaptadas a los estándares actuales".
El Museo del Calamar Gigante luarqués alberga uno de los ejemplares más emblemáticos de esta especie en el mundo y es una referencia europea en conservación de grandes cefalópodos.
La actuación, informa el edil, está financiada en su totalidad por del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), dentro de las líneas destinadas a la mejora de la eficiencia energética en edificios turísticos. Gracias a este plan, el Ayuntamiento de Valdés invertirá 1,35 millones de euros en materia turística hasta 2026, reforzando así la calidad, sostenibilidad y competitividad de sus principales recursos turísticos.
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
- Incertidumbre en el ministerio de Puente: ¿podrán los nuevos trenes de mercancías pasar por la línea del AVE asturiano?
- La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
- Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo
- La DGT lo confirma: todos los conductores que quieran van a poder conseguir dos nuevos puntos en el carné
- La fuente de la plaza de San Miguel de Oviedo ya luce sus nuevos chorros semiesféricos
- El solidario gesto de una gijonesa tras triunfar en el mítico programa 'Cifras y Letras': 'He cumplido un sueño