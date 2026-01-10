El Museo del Calamar Gigante de Luarca, cerrada hasta Semana Santa

El Museo del Calamar Gigante de Luarca cerrará temporalmente sus puertas para someterse a una intervención de mejora de eficiencia energética, una actuación impulsada por el Ayuntamiento de Valdés y financiada íntegramente con fondos europeos.

La inversión prevista asciende a 82.000 euros y permitirá optimizar los equipamientos del museo, uno de los principales reclamos turísticos y científicos de la villa de Luarca que atrae a 12.000 visitantes al año. Las obras se enmarcan dentro de la estrategia municipal de modernización de infraestructuras culturales y sostenibles.

El concejal de Turismo, Ismael González, subrayó la importancia de esta actuación para el futuro del centro: "Queremos optimizar los nuevos equipamientos con una inversión continua en gestión, mantenimiento y modernización", señaló y recalcó "el compromiso" del Consistorio con la calidad y la sostenibilidad de la oferta turística local.

Material de la exposición. / Ana M. Serrano / ANA SERRANO

Según ha confirmado el Ayuntamiento, el museo reabrirá sus puertas durante la Semana Santa, coincidiendo con uno de los periodos de mayor afluencia de visitantes, lo que permitirá retomar su actividad divulgativa "con instalaciones más eficientes y adaptadas a los estándares actuales".

El Museo del Calamar Gigante luarqués alberga uno de los ejemplares más emblemáticos de esta especie en el mundo y es una referencia europea en conservación de grandes cefalópodos.

La actuación, informa el edil, está financiada en su totalidad por del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), dentro de las líneas destinadas a la mejora de la eficiencia energética en edificios turísticos. Gracias a este plan, el Ayuntamiento de Valdés invertirá 1,35 millones de euros en materia turística hasta 2026, reforzando así la calidad, sostenibilidad y competitividad de sus principales recursos turísticos.